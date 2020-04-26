VistaJet：私人飛機服務需求逆市增加

1至3月維思達航班按年增16%

Ian Moore表示，在2019年該公司的美國、亞洲及歐洲會員數目按年增長24%、6%及23%。由1月至3月中時，維思達的航班數目按年增長16%。今年前兩個月，美國航班佔比23%，在亞洲受疫情影響期間，航班佔比仍達11%。以他所見，在疫情期間，無論來自亞洲、美洲及歐洲的旅客，在正常航班停擺下，轉向私人機市場尋求服務明顯大增。但經營上最大的挑戰，莫過於在經濟停擺時，要確保與他們合作的供應鏈服務到位，例如地面、機上的醫療支援、餐飲安全等。

在需求增加下，Ian Moore表示，維思達在原有固定收費的會員計劃之外，亦提供短期一次過的低價方案供人客選乘，他們亦維持人力及機隊保持運作。近期油價下跌有利燃油成本下跌，他相信這最終令乘客得益。在疫情過後，他預見包括中港市場在內的私人飛機市場需求會保持增長。同時受到經濟下行壓力影響，原先擁有私人飛機的企業及富裕人士均要轉為輕資產營運，但是因為對私人機服務需求持續下，他相信，這為維思達帶來新的客源，甚至衍生更多管理機隊服務的需求。