國會預算辦公室：美次季GDP料挫四成

季內失業率估計達14%

根據CBO的預測，美國經濟將於第二季出現嚴重收縮，經通脹調整的本地生產總值（GDP），預期下跌12%，較今個月初時預估下跌7%還要多，以年計相當於按年收縮40%，比原先今個月初所估計的28%進一步擴大。其估計季內的失業率多達14%，比其月初預期的10%更多，並意味失去近2700萬個職位。至於聯邦赤字方面，其預期會達3.7萬億美元，到年度結時，聯邦的公共債務，將達到GDP的101%。到明年時，聯邦赤字仍然達2.1萬億美元。兩個年度的聯邦赤字，相當於GDP17.9%及9.8%。

此外，彭博社的報道更指出，內地自首兩個月經濟出現收縮後，於3月份出現反彈，但是在今個月初的數據顯示，本地需求仍然疲弱，企業保持審慎發展。小型企業的商業信心雖然有微升，但是增速有所放慢。渣打集團的報告更指出，雖然內地的實質經濟活動有改善，但是因為全球出現衰退，會令經濟增長受阻。