長實英國Greene King員工放無薪假

3月20日起叫停酒吧營運

彭博社引述長實表示，Greene King由於需要按英國政府要求，停止酒吧營運，並要求逾95%員工放無薪假。現時Greene King在英格蘭、蘇格蘭及威爾斯，共經營逾2700間酒吧，聘用員工約3.8萬人。因應新冠肺炎影響，該集團表示，今次Greene King要求放無薪假為臨時性質及必要，並且會在適當時候，終止放無薪假的安排。

大搞虛擬酒吧The Lock Inn

Greene King雖然叫停酒吧營運，但是其仍然大搞新意思，當中推出虛擬酒吧The Lock Inn，每周推出如免費的競猜、賓果遊戲，以及建立讓人客與服務員聊天的功能，甚至提供線上參觀釀酒廠的視頻。就算在疫情之後，The Lock Inn仍然會保持運作。同時亦開設網店，讓顧客可以少至9.5至10英鎊，便可以買啤酒自娛。因此Greene King的業務仍然保持運作中。Greene King與另5家英國酒吧連鎖集團，近期亦被合作伙伴要求減租，Greene King則偏向按個別情况，提供協助。