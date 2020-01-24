疫情趨緩 道指升260點

亞馬遜升0.4% 創收市新高

標普500指數11個行業指數全部上升，其中信息技術行業上升2.1%，非必需消費品行業上升1.43%。科技股做好，蘋果和微軟均升超過1%，亞馬遜上升0.4%創收市紀錄新高，三家公司將於下周發布首季業績。

facebook宣布，將推最多支援50人同時進行視像會議的功能，不收費用而且不設會議時間限制，股價上周五上升2.67%，惟會議軟件Zoom和Slack分別下跌6.09%和1.66%。另外，市傳波音計劃將787客機的產量削減約一半，波音急跌逾6%。

U.S. Bank Wealth Management美國首席投資官Eric Freedman認為，恢復正常的經濟活動可能需要幾個月時間，投資者或高估美國企業恢復正常運作速度，標普500指數或會調整超過5%，進入橫行整固階段。

恒指夜期高水147點

恒指夜期上升0.6%，收報23,978點，高水147點，港股ADR比例指數收報23,936點，上升0.44%。油價企穩，「三桶油」各自發展，中石油（0857）ADR折合港元收報2.72元，上周五港股收市高1.14%；中石化（0386）ADR折合報3.77港元，比港股高收0.93%；不過中海油（0883）ADR折合報8.49港元，比港股低收0.22%。