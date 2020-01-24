油價大跌 沙特阿美料提前減產 資金趁低追買能源ETF

明報記者 歐陽偉昉

彭博社引述沙特石油官員表示，沙特開始自每日生產1200萬桶原油，減產至850萬桶的目標，並維持到原定5月1日開始減產的時間。沙特阿美沒有回覆彭博社的查詢。油組和俄國在13日宣布達成減產協議，同意自5月起減產，至7月減至800萬桶至今年底。路透社報道，俄羅斯在同意減產後首次公布的原油裝船時間表顯示，今年5月計劃將其波羅的海和黑海港口的出口減半。

分析：減產幅度遠未足夠

有資金趁上周負油價的機會湧入能源ETF（交易所買賣基金），道富一隻規模20億美元的石油和天然氣勘探和生產ETF，上周已上升40%，4月或成為表現最佳的月份。另外規模88億的能源行業基金亦已上升20%。不過以上ETF均在過去的3個月急跌，年初至今均仍跌逾四成。彭博行業研究分析師Fernado Valle認為，石油減產幅度遠未足夠，未能改變油商在目前環境掙扎求存的前景，而部分投資者運用太高槓桿，或未能夠在紐約期油每桶45美元以下生存。

恒指上周因為油價急跌，上周初至周三（22日）開市最多累計跌近千點至23,500點水平，在油價在5月期貨結算後暫時趨穩。

溫傑：恒指料24000點徘徊

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，油價暫時企穩，可減少一個拖累港股的不穩定因素，可算是好消息，加上朝鮮領袖金正恩病情未有新確切消息，本周只有三個交易日，相信港股會在24000點徘徊。不過，目前經濟環境削弱對石油需求，對油價看法不太樂觀。

芝商所要求基金不可持倉過多

此外，美國最大石油ETF，規模為30億美元的美國石油基金（United States Oil Fund）公布，供紐約期油買賣的芝商所上周發信要求，不得持有6月份石油期貨超過1.5萬張，以免超過其可承受能力，該基金在上周五已將其資產組合變更為6月期貨佔20%，7月期貨佔40%，8月期貨和9月期貨分別各佔20%。因為5月期油以負油價結算，盈透證券為代表客戶遵守結算要求，因此需要作出8800萬美元撥備損失，美國石油基金亦在公布中表示，美國證交會關注其油價的持倉大小。