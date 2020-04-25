少爺占3380萬入市 藝人中最大手筆

屋苑名人業主眾多，單是藝人就有商台主持人少爺占、「視帝」王浩信、關智斌，還有樂隊Dear Jane主音、即著名導演杜琪峯侄仔及女藝人楊洛婷丈夫黃天翱，以及無綫電視藝員張寶兒；此外，歌手周柏豪太太亦持有一個單位。少爺占持有單位是藝人中最貴，為11座高層A單位，實用面積1837方呎，2018年購入價為3380.1萬元，實呎1.84萬元。

六嬸生前1.34億連掃6伙

項目歷年來購入最多單位的買家，是已故影視大亨邵逸夫的遺孀方逸華或相關人士，她於2017年斥1.34億元購入6個分佈於第17座、實用面積1216及1301方呎的標準單位，成交價介乎2164.4萬至2315.7萬元，實呎1.78萬元。

除娛樂圈人士外，立法會議員兼自由黨黨魁鍾國斌、恒地（0012）營業部副總經理鄧鳳賢、太陽娛樂（8082）主席及執行董事唐才智及其妻、首灃控股（1703）主席兼煌府婚宴專門店創辦人陳首銘兒子陳泉凱、投資者陳欽杰兒子陳柏熹等，均為傲瀧業主。

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