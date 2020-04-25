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經濟
2020年4月25日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
疫情下首季私宅施工不足千伙 按季大跌近八成 兩年半新低
名鑄撻大訂 買家蝕1264萬今年最勁
CCL兩月新高 七大指數齊升
旺角豉油街蚊型地收27份標書
雞仔嘜家族 連沽3舖套7500萬
證監促券商 確保ETF投資者清楚風險 油ETF涉期貨惹風波 散戶行指執行困難
兩經紀行被指違速動資金規定
能源基金314億淨流入 破紀錄
九置盈警 上半年料盈轉虧
高盛：尖置信置恒隆等具備私有化條件
康方首日升五成 每手帳賺8120元
配售減持金蝶 京東套現3.944億
美證交主席：買中概股要三思 科技股回落 阿里跌穿200元
中證監狠批：財務造假是市場「毒瘤」
人行輕量續做TMLF 單日淨回籠逾2000億
匯控主席杜嘉祺：全年業績或之前檢討派息
「還息不還本」擴至資助房屋按揭
眾安銀行：七成用戶40歲以下
Google削下半年50%營銷預算 營商環境轉差 停聘全職及合約員工
人行數碼貨幣 麥當勞星巴克獲邀參與
蘋果：電郵漏洞無直接風險
Deliveroo免費為送餐員 做新冠肺炎測試
新世界董事會添兩女將 黄少媚趙慧嫻任執董
陸振球：「負油」事件對樓巿的啟示
周末睇樓好去處
傲瀧綠化藝術氛圍 吸引名人追捧
少爺占3380萬入市 藝人中最大手筆
真草地網球場 全港私宅罕見
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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