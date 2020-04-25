蘋果：電郵漏洞無直接風險

ZecOps：5億部iPhone易受黑客攻擊

蘋果的聲明稱，已對ZecOps的報告進行徹底調查，並根據其提供的信息得出結論，就是相關問題不會對用戶帶來直接風險。蘋果稱，ZecOps發現電郵軟件的3個問題，不足以繞過iPhone和iPad的安全保護，「我們還沒發現證據證明它們被用來對付客戶」。蘋果已開發出修復程序，將為其移動設備提供軟件更新。

ZecOps行政總裁Zuk Avraham早前向《華爾街日報》稱，黑客發出精心編製的電郵後，當iPhone的電郵閱讀器下載郵件時，收件人毋須進行任何操作，電郵軟件的漏洞仍會被觸發。他表示，相關漏洞可能使超過5億部iPhone易受黑客攻擊。

此外，亞馬遜員工被指利用公司平台的第三方賣家數據來開發競爭產品的爭議鬧大。《華爾街日報》訪問亞馬遜20多名前員工，並取得一些文件，稱亞馬遜在製作和銷售自己的產品時，涉嫌利用了從第三方賣家收集得來的信息，違反亞馬遜本身的政策。亞馬遜禁止員工使用非公開的賣家專屬數據，來決定推出哪些自有品牌產品。美國眾院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）對報道內容深感憂慮，稱計劃短期內尋求亞馬遜澄清。

亞馬遜被指用第三方數據開發產品

去年7月，亞馬遜的法律顧問薩頓（Nate Sutton）向美國國會作證時，指不會直接使用第三方賣家的數據在市場競爭。亞馬遜表示，如果員工利用第三方數據為自有品牌部門的決策提供信息，將違反公司政策，亞馬遜已啟動內部調查。

（綜合報道）

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