人行數碼貨幣 麥當勞星巴克獲邀參與

這是繼蘇州將「DCEP」應用於補貼工人的交通費後，另一「DCEP」的測試。

等於人幣電子版 要向人行繳準備金

人行在本月中的一份報告表示，深圳、成都以及2022年北京冬奧也將做相關測試。「DCEP」相當於人民幣的電子版，為確保數碼貨幣不會超發，商業銀行將向人行全額繳納準備金。也就是說，人行先把數碼貨幣兌換給銀行，再由銀行把數碼貨幣存入消費者的帳戶，替代交易中的實體貨幣。人行未公布太多關於「DCEP」的細節，不過它不會像加密貨幣比特幣（Bitcoin）等，支持匿名使用。

英國和日本等央行都在研究數碼貨幣，但應用前景仍存在變數。facebook主導的加密貨幣Libra項目一直面臨大量挑戰，尚未找到可推行的方案。

由央行發行的數碼貨幣雖無法達成去中心化的效果，卻可提升傳統金融系統的效率和安全性。分析認為，數碼人民幣的潛在好處，包括有助提升人民幣國際化。

（綜合報道）

[國際金融]