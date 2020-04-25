Google削下半年50%營銷預算 營商環境轉差 停聘全職及合約員工

雖然美國眾院通過價值4840億美元的紓困法案，為小企及醫院提供援助，且油價繼續反彈，惟被視為對付新冠病毒希望的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）首項測試失敗，抑制美股早段升勢，道指午夜前微跌。投資者趁金價高企套現獲利，期金跌約1%，在每盎司1725美元左右徘徊。

瑞德西韋測試失敗 道指升轉跌

Google發言人證實，某些部門的預算將削減多達一半，但並非所有部門均要大幅節省開支，相關節流計劃仍在修定。根據Google回覆CNBC的電郵稱，正如上周的概述，Google正重新評估2020年餘下時間的投資計劃進度，並將專注於一些重要的營銷項目，尤其是在數碼領域方面。皮查伊一周前僅表示，將重新調整「非商務必不可少的營銷」（non-business essential marketing），並「顯著放慢」招聘，當時並沒有提到如此大幅度的預算削減及凍結人手。

CNBC上周亦發現，Google開始撤回對大量員工的技能培訓資源。Alphabet將於下周二收市後公布業績，外界期待皮查伊屆時詳述其對營商環境轉差的應對方案。疫情爆發前，Google原預計增加營銷支出。該公司去年的營銷及銷售支出達184.6億美元，且員工總數增加至少15％。

在家工作多 英特爾數據中心銷售增

不過受惠於居家工作的需求，晶片製造商英特爾（Intel）的數據中心部門銷售額在首季按年激增43%。該公司的季度總銷售額為198.3億美元，按年增長23%。每股收益增長51%，至1.31美元。不過該公司的次季盈利預測不及分析師預期，且基於商業不確定性，英特爾撤回了全年業績展望，其股價早段跌約2%。

受疫情影響，美國百貨業受挫。《華爾街日報》引述消息人士稱，美國逾百年歷史的老牌百貨J.C. Penney正與債權人就破產融資進行深入談判，可能在數周內申請破產。消息指出，該百貨正與富國、美銀及摩通等現有債權人商討，以獲取貸款在進行破產期間繼續營運，貸款總額可能介乎8億至10億美元。

兩連鎖百貨擬申破產保護

此外，CNBC引述知情人士稱，以銷售奢侈品為主的美國高級連鎖百貨Neiman Marcus最快可能在周日申請破產保護，勢將成為疫情下首家倒閉的美國大型百貨。消息指，該百貨正與債權人商討緊急融資6億美元，爭取在資產重組期間維持其43家門店的營運。

（綜合報道）

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