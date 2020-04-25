眾安銀行：七成用戶40歲以下

ZA Bank零售銀行主管吳忠豪昨日於電話會議中表示，雖然具體用戶數未能披露，不過整體而言是有增長，而他本人亦對目前的用戶數增長感滿意。 他同時表示，收到最多的用戶查詢多是關於ZA Bank何時會有提款卡或ATM提存服務，並指公司明白用戶殷切的需求，正積極籌備。

逾三成用戶從事金融保險相關行業

ZA Bank首批用戶中有逾三成人在晚上8時至早上8時期間開戶，而在剛過去的復活節假期亦有近300人開戶，並指出首批用戶更多集中在將軍澳、屯門及沙田區，反映虛擬銀行運作有「7x24」的無間斷服務及不受地域所限的優勢。

根據ZA Bank所提供的數據，首批用戶當中有67%均為男性。吳忠豪笑言，這或許是與男性對新科技更感興趣有關。他又認為，新冠肺炎疫情下，提高大眾對無接觸式的銀行服務的接受程度，不僅是虛擬銀行會受惠。他續稱，該行的存款息率已經考慮到銀行同業拆息（HIBOR）及市場情况，相信同業間不會出現價格戰。目前，該行活期存息為1厘，而3個月的港元定存息率則為1.5厘。