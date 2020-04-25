「還息不還本」擴至資助房屋按揭

最多可延期12個月

上述安排適用於資助出售單位計劃，包括居者有其屋計劃、私人機構參建居屋計劃、可租可買計劃、租者置其屋計劃和綠置居計劃的一手市場及第二巿場計劃。

房委會為它們提供按揭貸款保證，即是在按揭貸款保證期內及指定情况下，由房委會承擔借款人拖欠的按揭還款 。

房委會提供按揭貸款保證

銀行公會表示，會員銀行將全力支持及配合，並適時公布具體安排。匯豐發言人表示，將會把還息不還本的安排伸延至房委會的資助出售單位，有關細節將會適時公布。

中銀香港（2388）亦宣布，自下周一（27日）起，物業按揭貸款延期還本措施的涵蓋範圍，將延伸至香港房屋委員會的資助出售單位，同時亦支持附有發展商二按的按揭貸款延期還本的申請。另外，該行還息不還本措施的可受惠客戶群，由原本供款一年或以上，擴大至供款半年或以上且過去6個月還款紀錄正常的客戶，申請期限延長至2020年10月31日。