匯控主席杜嘉祺：全年業績或之前檢討派息

他表示，董事會將在較充分掌握疫情對經濟的影響後，於公布2020年全年業績或之前重新檢討派息政策，屆時將會考慮股東的意見、其他相關群體的利益，以及匯豐的財務表現和資本狀况等其他因素。

指非常明白股息對股東的重要

杜嘉祺表示，董事會已小心衡量所有相關群體，包括股東受到的影響，非常明白股息對股東的重要性。該行有大約40%的股東是小投資者，主要來自香港和英國，很多倚賴股息作為穩定的收入來源。

他又稱，取消派息的行動絕非輕率作出，並且反映了集團主要監管機構的觀點，即在此等前所未見的局勢下，匯控與其他同業應採取額外的謹慎措施，才能於現在及長久將來支持客戶。

匯控2月公布全年業績時重整業務計劃，行政總裁祈耀年在聲明中表示，該行現正推行多項轉型計劃，已開始整合批發業務的中後勤職能，而零售銀行及財富管理業務與環球私人銀行業務的合併工作亦進展良好，日後將成為一體化的財富管理及個人銀行業務。

祈耀年又表示，該行會持續投資於部分重要的數碼轉型計劃，並將繼續詳細規劃整個方案，從而能夠於適當時機按部就班推行。現時的經營環境與2月份大不相同，需要考慮應採取哪些額外措施，應對疫情結束後的新形勢。