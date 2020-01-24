美證交主席：買中概股要三思 科技股回落 阿里跌穿200元

明報記者 陳子凌

美國證交會（SEC）主席克萊頓日前表示，中概股在信息披露上，看起來好像是一份美國上市企業的報告，實際上「這可不是同一種投資」，警示投資者在調整投資組合倉位時，將資金投入中概股時要三思。

指財務披露不完整 具誤導性風險

克萊頓日前與美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）主席鄧克（William Duhnke）發表聯合聲明，指包括中國在內的許多新興市場，財務披露不完整或具誤導性的風險正增加。此前，美國上市的瑞幸咖啡自爆造假，再引發外資對中概股的質疑。

同時，路透社引述消息人士指，一些美國議員和前官員正在全力游說總統特朗普，中止把聯邦僱員退休金投資於中資公司的計劃。另一方面，中國科網三巨頭BAT之一的百度周三在美國遭遇集體訴訟，原因是百度未能遵守中國的互聯網規定導致股價下跌。

隔晚美股高開低走，納指收市回吐，跌不足1點。阿里巴巴昨日在港跌3%，穿200元大關，收報198元，失守10天線，沽空比率35.8%，沽空金額17.03億元，是1個月最多；騰訊亦插1.26%，收報406.4元。其他中資科技股也下跌，金山軟件（3888）與阿里健康（0241）插6%；美團（3690）跌0.8%，失守紅底（詳見表）。

恒指收市報23831點 險守20天線

耀才證券研究部總監植耀輝表示，美國證監會對中概股質素的指摘已非首次，要注意近期中美關係現暗湧，中概股問題可能會被美方用來說事，預料接下來對中概股的批評會愈來愈多。同時，瑞幸事件與多隻中概股被狙擊，投資者信心已有保留，相關板塊短期內頗有機會繼續波動，這一輪事件也可能會加速中概股回流港股。

大市方面，港股昨日低開，最多曾挫246點，低見23,730點，收市跌145點，報23,831點，險守20天線（23,814點）；全日成交縮減至828億元，為4月3日以來最低；國指收報9656點，跌47點。恒指全周高低波幅只有約1000點，日均成交不足千億元，表現相當牛皮，因波幅收窄，已形成「三角形」走勢，理論上接下來會「爆邊」。