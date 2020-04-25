康方首日升五成 每手帳賺8120元

新股市場持續淡靜，昨日僅一間公司開始招股。馬來西亞動物飼料添加劑公司Ritamix（1936）昨日起至5月4日招股，共發行1.25億股，10%為公開發售，招股價介乎每股1元至1.2元，每手2000股，入場費約2424.2元，預料於5月13日在港交所掛牌。若以招股價最高1.2元計，集資最多1.5億元，大有融資獨家保薦人。

力天影業捲土重來申上市

另外，繼去年10月底上市申請失敗後，電視劇發行公司力天影業昨日再向港交所遞交上市申請，方正證券仍然是其獨家保薦人。力天影業成立於2013年，主要業務為自製及買斷電視劇播映權許可，其客戶多為內地的衛星電視台。截至去年12月底止，收益按年升1.3%至3.91億元人民幣，當中來自買斷電視劇播映權許可的收益佔逾七成；期內純利升約14%至7703萬元人民幣。