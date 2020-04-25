九置盈警 上半年料盈轉虧

根據其2019年度年報所示，九置在港的商場、寫字樓、住宅及酒店，估值分別達1483.49億、991.16億、53.6億及80.11億元。眾物業中，海港城佔估值1803億元，提供營運利潤94.47億元，佔比最大（詳見表）。

投資物業酒店錄未變現重估虧損

一名外資行分析員指出，今次九置發盈警時間比估計為早，因現時又未到做重估物業時，他估計是次九置發盈警，和管理層從掌握資料方面，認為會觸動估值下跌，因此視為重大消息，先向市場作出公布。不過，他認為今次盈警，只反映估值下跌而已，九置仍會繼續保持基礎溢利，只是受市况影響難免下跌。九置亦和希慎（0014）不同，九置偏向側重零售物業，近期受影響較大，發盈警乃無可避免。反而希慎零售物業只佔比一半，其餘多為寫字樓物業，料不致提早發盈警。

摩根士丹利的報告指，早於去年下半年九置已出現重估虧損76億元，致淨虧損31億元，因此對九置發盈警不覺驚奇，但在遠早於8月公布中期業績時發盈警，難免令市場驚奇，該行關注九置可能預期在疫情拉長下，有更高的空置情况，甚至續租情况更差。但是在其投資物業估值達2600億元時，只要有1.5%下跌，已足以觸發上半年虧損，估計其基礎溢利按年跌26%至38億元。就算該股估值已低，股價仍難免受壓。