兩經紀行被指違速動資金規定

證監提醒假期間須維持足夠資源

證監會亦敦促商品期貨經紀行控制對客戶的風險承擔，並列出多項措施，包括監察處理個別客戶的集中風險；審慎地設定客戶的交易限額及持倉限額；甚至將保證金水平調高至結算所要求之上。下周本港迎來佛誕（4月30日）及勞動節（5月1日），證監會提醒，經紀行要增設保證金緩衝額，以應對在假日及周末未能向客戶收取額外保證金的風險。

證監會指出，上述兩家商品期貨經紀行的違規事項雖屬短期，且已經解決，但亦提醒經紀行應定期並且在市場大幅波動時進行壓力測試和計算速動資金。證監會強調，商號如未能維持充足的流動資金來應付營運需要，包括向客戶、結算所及結算代理履行付款責任，或未能根據《財政資源規則》維持充足的速動資金，可招致嚴重監管後果。證監會指出，商號在必要時應事先安排向集團或股東獲取應急資金及資本支持，以確保能夠應付緊急情况。