證監促券商 確保ETF投資者清楚風險 油ETF涉期貨惹風波 散戶行指執行困難

明報記者 李哲毅

近年ETF成為投資界新寵，除了三星標普高盛原油ER期貨ETF（3175）（簡稱「F三星原油期」）主要投資於紐約期油外，經常打入十大成交額的南方恒指兩倍正向ETF（7200）及南方恒指兩倍反向ETF（7500），以及市場上普遍以港股或美股為目標的槓桿反向ETF，其實均主要以恒指期貨作為基礎。

提醒部分ETF屬衍生產品

證監會昨日提醒，這類ETF本身亦屬於衍生產品，中介人為衍生產品客戶提供交易服務時，要確保遵守持牌人守則，尤其是認識你的客戶（KYC）的投資者分類以及衍生產品要求。現時持牌人守則列明，中介人應評估客戶對衍生工具的認識，並將客戶分類，如果客戶沒有衍生工具知識但有意認購，應向客戶解釋該產品風險。此外，持牌人就衍生產品向客戶提供服務時，應確保客戶已明白產品性質和風險，並有足夠的淨資產來承擔可能招致的風險和損失。

「很難每次買ETF都做風險評估」

有業內人士指出，在操作上，私人銀行較普通券商更為容易，因私銀客戶本身有較高資產淨值，而客戶關係經理一般會在下單時做電話錄音，確保對方知悉相關風險。但一般散戶透過券商買賣，很難每次買入ETF時都做一次投資風險評估，一般而言透過開戶問卷來滿足監管要求。信誠證券聯席董事張智威稱，現時券商會在開戶流程中，了解客戶投資風險取向，同時會作風險聲明，提醒客戶任何資產價值均有機會歸零。

信誠證券：開戶時已作風險聲明

投資市場在周二凌晨經歷負油價後，衍生出大量風波。證監會行政總裁歐達禮表示，原油市場近期經歷前所未見的波動，以致買賣原油相關金融產品的風險大幅飈升，各公司應審慎地管理有關風險，以保障投資者。證監會在通函特別提到，期貨ETF管理公司要確保履行保證金義務，確保有適當應變計劃以應對極端的市場走勢，並要迅速告知投資者，如果其ETF出現任何不利情况，例如營運投資、交易及流動性出現問題，應及早通報證監會。