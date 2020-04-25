雞仔嘜家族 連沽3舖套7500萬

去年放售 較叫價低31%成交

3舖同為雞仔嘜自用商舖，去年低調放售，當時叫價1.08億元，放售多時，最新以7500萬元獲投資者承接，較原叫價低3300萬元或31%。

資料顯示，雞仔嘜家族成員2016年曾沽出銅鑼灣渣甸街自用商舖，當時套現6800萬元，而上述3舖則於1985年至1996年間分階段購入，共涉資1170萬元，現轉手獲利6330萬元或5.4倍離場。

嘉里3600萬沽縉庭山舖

市場消息表示，由嘉里（0683）持有的荃灣國瑞路縉庭山地下及低層商舖，面積約1萬方呎，以約3600萬元售出，呎價約3600元。嘉里曾於2013年以7600萬元放售上述商舖，即現時成交價較7年前放售價低4000萬元或53%。另市場消息指出，灣仔皇后大道東72至76號全幢，新近以2.6億元易手。

侯王道舖租金2年跌近四成

此外，中原（工商舖）商舖部高級區域營業董事莊朗文表示，九龍城侯王道57至59號A及B號舖連閣樓，面積共3,800方呎，商舖原由火鍋店租用，租約期滿離場，近日獲家品店以10.8萬元承租，較對上2018年月租17萬元低36%，折合呎租28元。

莊氏指，侯王道地舖呎租一向徘徊每方呎約80元水平，即上述新租務個案低市價65%。業主1999年3月以680萬元購入，現租金回報19厘。