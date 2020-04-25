雞仔嘜家族 連沽3舖套7500萬

【明報專訊】舖市持續疲弱，有服裝品牌沽舖套現。開業至今達67年的本地品牌雞仔嘜，其家族成員最近沽出3個自用商舖，合共套現7500萬元。市場消息指，售出的3個商舖分別位於長沙灣青山道美奇大廈地下3號舖、荃灣沙咀道廣發大廈地下7號舖及閣樓，以及油麻地上海街387號地舖。
去年放售 較叫價低31%成交
3舖同為雞仔嘜自用商舖，去年低調放售，當時叫價1.08億元，放售多時，最新以7500萬元獲投資者承接，較原叫價低3300萬元或31%。
資料顯示，雞仔嘜家族成員2016年曾沽出銅鑼灣渣甸街自用商舖，當時套現6800萬元，而上述3舖則於1985年至1996年間分階段購入，共涉資1170萬元，現轉手獲利6330萬元或5.4倍離場。
嘉里3600萬沽縉庭山舖
市場消息表示，由嘉里（0683）持有的荃灣國瑞路縉庭山地下及低層商舖，面積約1萬方呎，以約3600萬元售出，呎價約3600元。嘉里曾於2013年以7600萬元放售上述商舖，即現時成交價較7年前放售價低4000萬元或53%。另市場消息指出，灣仔皇后大道東72至76號全幢，新近以2.6億元易手。
侯王道舖租金2年跌近四成
此外，中原（工商舖）商舖部高級區域營業董事莊朗文表示，九龍城侯王道57至59號A及B號舖連閣樓，面積共3,800方呎，商舖原由火鍋店租用，租約期滿離場，近日獲家品店以10.8萬元承租，較對上2018年月租17萬元低36%，折合呎租28元。
莊氏指，侯王道地舖呎租一向徘徊每方呎約80元水平，即上述新租務個案低市價65%。業主1999年3月以680萬元購入，現租金回報19厘。