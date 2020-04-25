旺角豉油街蚊型地收27份標書

9年來九龍住宅官地收標最多

大部分入標的發展商均獨資入標，並以港資為主，包括長實（1113）、會德豐（0020）、英皇（0163）、佳明（1271）、建灝地產等，另主力發展豪宅物業的大昌集團（0088）及晶苑地產亦有競投，而信置（0083）則伙招商局置地（0978）合資入標。中資佳兆業（1638）、越秀地產（0123）等亦有入標。

恒香元朗廠房申重建安老院

業界指是次標書比預期多，但在經濟下行、失業率升等因素下，預期發展商出價保守，項目投資額料約6億至7億元。上述地皮可建樓面60,596方呎，中標者需預留約3.09萬方呎的樓面興建護老院交還政府，地皮估值4.24億至6.36億元，每方呎樓面地價介乎7000至1.05萬元。

另擁有近100年歷史的恆香老餅家，其位於元朗大棠路廠房擬改建為安老院舍。據城規會文件顯示，廠房位於大旗嶺丈量約份第120約地段多個地段，地皮面積3.64萬方呎，申請人擬重建1幢6層高的安老院舍，總樓面5.8萬方呎，將會提供320至380張牀位。廠房現由俊鴻投資有限公司持有，公司董事為陳成耀、袁蕾，二人2009年以1500萬元向恆香購入廠房。