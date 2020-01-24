CCL兩月新高 七大指數齊升

此外，CCL、反映大型屋苑樓價的CCL Mass、及CCL（中小型單位），三大整體指數齊升，結束齊跌3周局面，意味樓價有止跌迹象。

同時，CCL Mass最新報178.46點，按周升0.61%；CCL（中小型單位）報176.3點，按周升0.54%，為8周新高。另CCL（大型單位）報172.45點，按周升0.06%。上述四大整體指數齊升，是相隔5周、即逾1個月後再現。分區方面，港島、九龍和新界西，本周均錄升幅，唯獨新界東按周下跌。

昇柏山特色戶2200萬破頂

個別單位錄破頂成交。美聯高級分區營業經理柯志東表示，大窩口昇柏山實用1312方呎頂層3房連平台特色戶，新近以2,200萬元易手，實呎16,768元，成交價創屋苑新高；原業主2013年1,865萬元一手買入，帳面賺335萬或18%。

不過新界迷你戶二手價續見下挫。代理消息指出，洪水橋尚築1樓一個實用243方呎雙號室，開放式間隔，以338萬元易手，實呎13,909元，呎價料為屋苑二手新低；原業主2015年以280萬元購入，帳面賺58萬元或兩成。資料顯示，同層另一面積及景觀相同雙號室，2018年9月以410萬元、實呎16,872元售出，意味是次成交價低72萬元或18%。

尚築開放式戶實呎近1.4萬見新低

租務方面，利嘉閣聯席董事馮佩芳指，北角維港頌5座低層B室，單位實用1064方呎，3房連套間隔，以5.1萬元租出，呎租48元，屬市價水平。業主2017年初以3043.5萬元購入單位，租金回報2厘。