名鑄撻大訂 買家蝕1264萬今年最勁

新世界已上載新銷售安排，下周三招標發售此單位。本報統計，本月主要新盤累錄約18宗撻訂，其中13宗屬撻大訂，比率逾七成。對上撻訂金額最高金額為長實（1113）北角維港頌，今年1月該盤兩個大單位買家撻大訂，分別被殺訂約830多萬元。

Downtown 38推5伙特色戶

此外，發展商亦未敢貿然推出全新樓盤，僅推出現樓貨尾測試樓市水溫，其中新地（0016）土瓜灣Downtown 38（圖），下周三（29日）將以發價單、即場抽籤形式，發售5伙實用291至561方呎的頂層特色戶，個別折實呎價最高逾3萬元，若售出將創同區住宅新高呎價指標。已屆現樓的Downtown 38，昨突擊公布5伙分佈於28樓的連天台和平台特色戶的價單，提供最高9%直減折扣，折實價887.6萬（28樓實用291方呎H室）至1497.9萬元（28樓實用561方呎A室），其中28樓H室折實呎價3.05萬元。

一手市場昨沽20伙

此外，由裕泰興家族羅守輝等持有的葵芳興芳路葵芳匯擬短期內開售；葵芳匯為翻新項目，曾作出租，不受一手銷售條例規管，提供89伙，實用約301至415方呎、開放式至兩房設計，意向價503萬元起。另綜合市場消息，新盤市場昨日錄約20宗成交，其中內房合景泰富（1813）和龍湖（0960）合作的啟德尚‧珒溋，全日沽約8伙。長實荃灣海之戀‧愛炫美，重售的3個撻大訂單位亦沽出，包括兩個2房戶、1個3房戶，以932.5萬至1545.4萬元再售出，比2017年舊價貴0.2%至15%不等。