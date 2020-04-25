疫情下首季私宅施工不足千伙 按季大跌近八成 兩年半新低

明報記者 林尚民

據運房局最新公布，今年首季私宅施工量為900伙，比去年第四季的4000伙，按季大跌77.5%，對比去年同期的2300伙亦大挫60.9%，首季私宅動工量為2017年第三季800伙以來最低。事實上，受疫情擴散下，今年首季有部分建築地盤受影響，如新世界（0017）今年2月初曾宣布，關閉旗下所有地盤兩周，以保障工人安全。另今年首季私樓落成量有4200伙，較去年第四季3500伙增兩成，而對比去年首季則增加3.2倍。

未來供應9.5萬伙 兩年新高

另該局又公布，截至上月底止，未來3至4年可提供的一手私宅單位達9.5萬伙，按季增加2000伙或2%，終止連續7季不變局面，數字為2018年首季錄得9.6萬伙後最多。在9.5萬個單位中，包括1萬個已落成但未售出的「貨尾」單位 ，數字與2019年第四季相同，另6萬個興建中但未售出的單位，對比2019年第四季的6.1萬伙少1000伙或1.6%，而導致未來3至4年供應伙數上升，主要是現時已批出土地而可隨時動工的單位數目，由去年第四季的2.2萬伙，增加3000伙至2.5萬伙，增幅13.6%。

中小型單位佔81%

運房局發言人補充，在上述9.5萬伙中，估計有7.67萬伙為實用面積小於753方呎的中小型單位，佔整體供應量81%，比率較上一季微升1個百分點，並預計未來數月將有6幅住宅用地轉為熟地，可提供約2400個單位（去年第四季數字為未來數月將有6幅住宅用地轉為熟地，可提供約3900個單位）。

該局又指，隨着政府持續有序地增加房屋土地供應，相信未來3至4年的私宅預計供應量將維持在較高水平。

業界料今年供應難達目標

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，自去年中以來，社會不穩導致市况轉差而令施工進度減慢，加上今年首季新冠肺炎疫情來襲，凍結大部分一手銷售，更進一步拖慢發展商的施工計劃及步伐。萊坊執行董事林浩文稱，自去年下半年社會運動開始，加上新冠肺炎疫情、經濟衰退及空置稅等因素，估計今年住宅供應難以達標，但不會因供應量少而推高樓價，始終現時經濟不景，會影響市場購買力。