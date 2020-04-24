愛炫美3撻訂貨重推收逾百票 超額35倍

當中，長實（1113）已屆現樓的荃灣海之戀‧愛炫美，今日重推3個於本月中撻大訂的單位，昨日截止認購，結果吸引108組準買家認購登記，超額35倍，以倍數而言不比推售全新單位遜色。

海之戀‧愛炫美上述3宗撻大訂，包括3C座11樓B室、5B座50樓實用B室，同屬2房戶；另1座52樓C室則屬3房戶，同於本月中撻大訂，3名買家均遭殺訂15%訂金、共涉近502萬元。長實雖然將單位新定價下調8%至20%，但同時取消2017年首次開售時提供的最高22%折扣，即實際加價約2%至14%。

御龍山最後一伙下周一招標

「限聚令」影響下，發展商均以銷售餘貨為主。信置（0083）已屆現樓的大角嘴奧柏‧御峯，下周二（28日）推出2伙特色戶招標，包括1座37及38樓A室複式戶，實用1989方呎連平台；及38樓B室，實用1021方呎連平台。同系火炭御龍山亦推出最後1伙餘貨招標，為9座63樓A室，實用3070方呎連平台，下周一（27日）招標。

另外，信置大埔白石角逸瓏灣8，銷情亦見加快，昨售出兩伙，令本月累售單位增至約19伙；成交單位包括3A座1樓C室，實用773方呎，成交價1128.06萬元、實呎1.45萬元；另2座18樓C室，實用701方呎，成交價1045.44萬元、實呎1.49萬元。

嘉熙首度開放現樓

至於同位於大埔白石角、嘉華（0173）旗下嘉熙目前亦屆現樓，發展商首度開放兩個現樓交樓標準單位，包括第8座16樓E室、屬3房設計，實用595方呎；另第8座16樓A室，間隔為3房1套房連儲物室，實用714方呎，現接受預約參觀。

另4月迄今主要新盤累積錄約16宗撻訂，最新一宗來自中海外（0688）大埔天鑽，為3座12樓實用736方呎B室，原於本月中以1054.3萬元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金涉約53萬元。