經濟

香港地產

愛炫美3撻訂貨重推收逾百票 超額35倍

【明報專訊】受新冠肺炎疫情影響，雖然繼續有新盤買家「跳船」，但發展商重售部分撻訂單位，依然受市場追捧。

當中，長實（1113）已屆現樓的荃灣海之戀‧愛炫美，今日重推3個於本月中撻大訂的單位，昨日截止認購，結果吸引108組準買家認購登記，超額35倍，以倍數而言不比推售全新單位遜色。

海之戀‧愛炫美上述3宗撻大訂，包括3C座11樓B室、5B座50樓實用B室，同屬2房戶；另1座52樓C室則屬3房戶，同於本月中撻大訂，3名買家均遭殺訂15%訂金、共涉近502萬元。長實雖然將單位新定價下調8%至20%，但同時取消2017年首次開售時提供的最高22%折扣，即實際加價約2%至14%。

御龍山最後一伙下周一招標

「限聚令」影響下，發展商均以銷售餘貨為主。信置（0083）已屆現樓的大角嘴奧柏‧御峯，下周二（28日）推出2伙特色戶招標，包括1座37及38樓A室複式戶，實用1989方呎連平台；及38樓B室，實用1021方呎連平台。同系火炭御龍山亦推出最後1伙餘貨招標，為9座63樓A室，實用3070方呎連平台，下周一（27日）招標。

另外，信置大埔白石角逸瓏灣8，銷情亦見加快，昨售出兩伙，令本月累售單位增至約19伙；成交單位包括3A座1樓C室，實用773方呎，成交價1128.06萬元、實呎1.45萬元；另2座18樓C室，實用701方呎，成交價1045.44萬元、實呎1.49萬元。

嘉熙首度開放現樓

至於同位於大埔白石角、嘉華（0173）旗下嘉熙目前亦屆現樓，發展商首度開放兩個現樓交樓標準單位，包括第8座16樓E室、屬3房設計，實用595方呎；另第8座16樓A室，間隔為3房1套房連儲物室，實用714方呎，現接受預約參觀。

另4月迄今主要新盤累積錄約16宗撻訂，最新一宗來自中海外（0688）大埔天鑽，為3座12樓實用736方呎B室，原於本月中以1054.3萬元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金涉約53萬元。

上 / 下一篇新聞

康方暗盤升46% 每手帳賺7300元 250張「頭槌飛」 扣利息開支各賺13萬
康方暗盤升46% 每手帳賺7300元 250張「頭槌飛」 扣利息開支各賺13萬
金管局昨再沽18.2億港元 港匯回落
金管局昨再沽18.2億港元 港匯回落
平保首季新業務價值跌24%
平保首季新業務價值跌24%
金沙美高梅首季雙雙盈轉虧
金沙美高梅首季雙雙盈轉虧
中海外首季經營溢利跌25%
中海外首季經營溢利跌25%
原油寶客料蝕6億 券商：中行撇5億 彭博：遲結算客戶倒賠4億 內媒：當局約談分行高層
原油寶客料蝕6億 券商：中行撇5億 彭博：遲結算客戶倒賠4億 內媒：當局約談分行高層
油價回升 原油ETF大幅反彈
油價回升 原油ETF大幅反彈
港交所：5月11日起擴大市調機制
港交所：5月11日起擴大市調機制
豬肉價升幅收窄 3月基本通脹放緩
豬肉價升幅收窄 3月基本通脹放緩
愛德新能源撤紅股捱轟
愛德新能源撤紅股捱轟
中電信首季少賺2.2%
中電信首季少賺2.2%
內地新能源汽車補貼延至2022年
內地新能源汽車補貼延至2022年
OneDegree寵物保包新冠肺炎 僅提供醫療保障 自付額10%低於同業
OneDegree寵物保包新冠肺炎 僅提供醫療保障 自付額10%低於同業
彭博：瑞幸造假帳 瑞信亞洲貸款撥備增5倍
彭博：瑞幸造假帳 瑞信亞洲貸款撥備增5倍
歐元區PMI收縮歷來最恐怖 初值跌至13.5 歐盟商16.8萬億刺激方案
歐元區PMI收縮歷來最恐怖 初值跌至13.5 歐盟商16.8萬億刺激方案
美伊局勢升溫 紐約期油再升30%
美伊局勢升溫 紐約期油再升30%
美5周2600萬人失業 遠超金融海嘯
美5周2600萬人失業 遠超金融海嘯
張兆聰：炒復蘇 中民航信較國航值博
張兆聰：炒復蘇 中民航信較國航值博
張宗永：V或L形復蘇機會大過U形
張宗永：V或L形復蘇機會大過U形
技術取勝：香港寬頻12元不容有失
技術取勝：香港寬頻12元不容有失
盧駿匡：恒指每現後抽 加淡倉時機
盧駿匡：恒指每現後抽 加淡倉時機
美歌手投訴侵肖像權 雲遊：未收訴訟通知
美歌手投訴侵肖像權 雲遊：未收訴訟通知
foodpanda叫外賣 富衛送新冠肺炎保障
foodpanda叫外賣 富衛送新冠肺炎保障
劉思明：教育股見炒作 宇華希望可取
劉思明：教育股見炒作 宇華希望可取
周顯：企業責任優次 跟隨局勢而變
周顯：企業責任優次 跟隨局勢而變
譚新強：Petrodollar已死 未來誰屬？ Semidollar？EVBitcoin？電商人民幣？
譚新強：Petrodollar已死 未來誰屬？ Semidollar？EVBitcoin？電商人民幣？
湯文亮：負數其實是無限
湯文亮：負數其實是無限
曼谷市中心供應多 買樓慎選地段 新興區域供應少 較易放租
曼谷市中心供應多 買樓慎選地段 新興區域供應少 較易放租
康樂園現撻大訂 買家損手350萬 去年底2950萬買入 疫市下「縮沙」
康樂園現撻大訂 買家損手350萬 去年底2950萬買入 疫市下「縮沙」
海天晉特色戶 實呎3.3萬沽 貴絕將軍澳
海天晉特色戶 實呎3.3萬沽 貴絕將軍澳
邱德根孫女首置名義1.7億購喇沙利道洋房
邱德根孫女首置名義1.7億購喇沙利道洋房
華懋9.1億奪市建局東京街項目
華懋9.1億奪市建局東京街項目
利國偉家族斥2.86億 購永安集團大廈全層
利國偉家族斥2.86億 購永安集團大廈全層