華懋9.1億奪市建局東京街項目

樓面呎價8743元 符市場預期

華懋地產業務董事總經理區慶麟表示，集團非常高興投得該住宅發展項目，是集團首次與市建局合作，計劃發展一個提升社區生活環境的可持續發展項目。項目料提供175個中小型單位，預計2023至2024年落成。

據悉，中標者將來售樓收益達23億元，該局可獲分紅，每5000萬元計，分紅由20%至50%不等。萊坊執行董事林浩文表示，項目中標價合理，預計日後落成後每方呎售價由1.8萬元起。

長實東源街申增七成單位 規劃署不反對

長實（1113）就油塘東源街5及8號提交修訂發展方案，興建單位伙數由原先536伙，增加68%至903伙，總樓面涉41.83萬方呎。申請亦於今日城規會審理。

規劃署文件顯示，長實有關修訂與規劃意向相同，環境、交通等評估亦符合相關部門要求，故不反對有關申請。

新地藍地申建1998伙 規劃署不支持

不過，新地（0016）就屯門藍地紫田村項目申請放寬地積比率至6倍，擬建9幢37層高住宅，涉137.24萬方呎，提供1998伙，單位平均面積約689方呎。

有關申請同於今日在城規會審理，而規劃署文件顯示，該署認為發展方案未有足夠證明發展不會對周邊交通、供水等構成負面影響，故不支持有關發展方案。

怡東酒店重建商廈修訂難闖關

另拆卸中的銅鑼灣怡東酒店，業主文華東方去年11月向城規會申請擴大發展規模，增加商業樓面5759方呎，另亦增設5048方呎樓面作露天座位。有關申請今天審理，規劃署文件指，擬議發展未有顯示修訂不會對周邊交通帶來負面影響，預料申請不獲通過。

資料顯示，怡東酒店早於2015年2月已獲屋宇署批准在4層地庫以上重建一幢26層高商廈，總樓面約68.4萬方呎。