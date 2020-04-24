邱德根孫女首置名義1.7億購喇沙利道洋房

土地註冊處資料顯示，九龍塘喇沙利道28號一洋房，實用5306方呎，上月以1.7億元易手，實呎32,039元，較原業主最初叫價2.28億累減5800萬元。

去年「甩名」 慳1882萬辣稅

上述單位買家以Chiu Jennifer Wendy作登記，與邱德根孫女邱詠賢同名，料為同一人。原業主於2005年以6500萬元購入，現帳面獲利1.05億元，賺幅1.6倍。資料顯示，邱詠賢今次只須付樓價4.25%印花稅，即以首置身分入市。

山頂道單位近20萬租出 低3年前一成

另外，部分大業主減價出租豪宅。中原地產資深營業董事何兆棠指，山頂道26號Interocean Court中層單位，實用2665方呎，5房3套間隔，享維港海景，業主上月放租，叫價23.8萬元，最新以19.8萬元租出，實用呎租74元，單位對上於2017年以23萬元租出，是次租金較3年前低14%。