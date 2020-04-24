經濟

香港地產

海天晉特色戶 實呎3.3萬沽 貴絕將軍澳

【明報專訊】雖然疫情下部分二手物業屢錄低價成交，甚至蝕讓個案，但仍有個別罕有特色戶以高價易手，其中將軍澳海天晉一個連天台特色單位，以5350萬元易手，實呎超過3.3萬元，創將軍澳二手呎價新高。

原業主5年帳賺逾兩成

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，海天晉1座高層A室連天台特色戶，實用1586方呎，連1460方呎天台，以5350萬元易手，實呎33,733元，創將軍澳區內二手呎價新高。原業主2015年以4360萬元購入，帳面獲利990萬元，賺幅近23％。

將軍澳本月二手已破200宗

同系對上一宗同類型單位成交要追溯至去年5月，一伙實用面積1199方呎的天晉IIIA 2B座頂層連333方呎天台特色戶，以3650萬元成交，實呎30,442元。另將軍澳區二手交投活躍，香港置業助理分區董事劉浩勤表示，本月至今該區已錄得逾200宗成交，佔上月全月241宗的83％，當中SAVANNAH佔其中10宗，平均實呎18,464元。

劉浩勤指，SAVANNAH 2A座中層F室，實用面積310方呎，屬1房間隔，原業主上月叫價645萬元放售，零議價獲新買家承接，實呎20,806元，屬市價水平。原業主2016年5月以382.7萬元一手買入單位，持貨近4年，帳面賺262.3萬元或69％。劉續指，現時屋苑放盤量約46個。

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