康樂園現撻大訂 買家損手350萬 去年底2950萬買入 疫市下「縮沙」

明報記者 歐陽慧恩、張允亭

康樂園撻大訂個案過去極為罕見，上述撻大訂洋房位於西路雙號屋，實用面積1596方呎，另連1631方呎花園，3房間隔，以去年底2950萬元成交價計，實呎18,484元，當時屬市價成交。據悉，業主為一對夫婦，丈夫為外籍人士，2015年2350萬元購入上址，因有意返回外地生活，故放售單位，並於去年底易手，原可帳面獲利600萬元或約26%。區內代理指，該名業主現已將單位重新放售，叫價約3100萬元，較去年底成交價高約5%。

凶宅1300萬易手 低市價逾三成

除上述撻訂個案，康樂園本月錄得3宗成交，其中包括以低市價三成沽出的一個事故單位。市場消息指，康樂園18街單號屋，實用面積1237平方呎，連約1096呎花園及車房，新近以1300萬元獲有海外背景買家承接，實呎10,509元。據悉，一名男子去年在該洋房內自殺身亡。據區內代理指，同類洋房現時市價約1900萬元，亦即上述事故洋房的成交價較正常單位市價低約32%。原業主2002年以約540萬元購入，持貨約18年，帳面獲利760萬元或1.4倍。

傲瀧首宗二手 不足2年實蝕154萬

同時，樓市前景未明下，部分半新盤錄蝕讓或僅平手離場個案（見表），其中包括同樣錄得首宗二手成交的清水灣傲瀧和粉嶺高爾夫． 御苑。利嘉閣首席分區董事溫錦駒表示，傲瀧8座中層B室，實用1836方呎，4房雙套連工人套房間隔，以3220萬元成交，實呎17,538元；原業主2018年5月3205.6萬元購入，帳面雖獲利約14.4萬元，由於持貨不足2年，須付10%額印稅，但今次則由新買家支付。不過，連同其他使費計實蝕約154萬元或約5%。

高爾夫‧御苑開放戶 3年平手離場

高爾夫． 御苑則有開放式戶業主趁額印期滿沽貨換樓。利嘉閣分行經理陳志偉表示，高爾夫‧御苑7座低層G室，實用面積280方呎，開放式間隔，以460萬元易手，實呎16429元，成為屋苑首宗二手成交。原業主2017年4月約440.8萬元購入，持貨剛滿3年，雖然帳面賺19.2萬元或約4%，但若連使費計料僅平手離場。