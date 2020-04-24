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曼谷市中心供應多 買樓慎選地段 新興區域供應少 較易放租

【明報專訊】新冠狀病毒肺炎疫情雖稍見放緩，但疫情對經濟的衝擊不能抹去，各地樓市都受到一定衝擊。港人海外置業熱點之一的曼谷，受供應過多問題影響，去年樓價已見放緩。帝皇地產董事總經理陳卓明接受本報訪問時表示，相信曼谷隨着今年樓價經過調整，發展商開價亦轉趨合理，料樓市年中後會見反彈，看法更較去年樂觀，但同時指有減租情况出現和招租時間延長，故買樓要審慎選擇區域，一些新興區域如挽那區供應相對較少，會較易出租。

面對疫情衝擊，本港地產商受限聚令影響需暫緩推盤，海外樓盤同樣沉寂下來。陳卓明表示，近期由於疫情關係，不論是投資或移民泰國的查詢都是較靜，就算有客人短期欲前往看現樓也難成事，就算在去年社會事件爆發時，有關移民的查詢確實增加，但真正入市的人不多。

業界：港人查詢多但行動少

他指近期港人真正「行動」買樓的地方為越南，指泰國市場已接近飽和，樓價升勢減慢，前者反而受疫情打擊相對較小，首季經濟增長仍有3.8%跑贏全球，再加上疫情下更多工廠搬到當地，都利好當地樓市。他更直言，海外買家進軍泰國已是3年前開始的事，現時投資買家數量的確減少，但自住買家仍在上升，特別是當地首置客。

曼谷樓需求減少同時，更有供應過多問題。據世邦魏理仕數據顯示，去年第4季曼谷公寓新盤落成量下跌17%至1.83萬伙，全年計則減少了16%，反映地產商推盤步伐見審慎，但季內市中心的新推樓盤數量卻按年增加了66%。

陳卓明估計，曼谷需要近2至3個月時間消化庫存，相信這段時間市場會汰弱留強，優質樓盤才可存活。雖然疫情關係泰國仍在封城，地產商難以推盤，近期正出售的都是一些貨尾單位，相信疫情過後樓市會出現Ｖ形反彈，會有本地購買力支持。他續指樓市需求仍存在，當地經濟命脈旅遊業在疫情過後會見反彈，而且現時租金水平仍較穩定，租金回報還有4厘至5厘左右，但有減租情况出現，集中在受旅客人數減少衝擊的民宿，以及部分長期租客向業主要求，同時招租時間增加了。

曼谷樓市年中後可望反彈

他稱，出租容易程度都是看個別地區，新興區域如挽那區（Bang Na）將成為交通樞紐，未來又有新大型基建落成，本身供應未算太多會較易出租，反而一些傳統旺區供應較多，出租或較困難。

在港人熟悉區域如素坤逸路中心區本身樓價偏高及供應較少，地產商叫價會較進取，但其中67街附近樓盤價格相對吸引，同樣近BTS站，離市中心也是數個站距離，而且租金分別不太大也值得留意。

雖然受疫情衝擊，但他對今年泰國樓市看法反而沒有去年般淡，指今年樓價經過調整，加上料新盤開價不會再太進取，變得合理，料年中市道會漸見復蘇，但都建議投資者宜待5至6月中市況見明朗時，再作決定。

泰國政府撤辣至今年底

近期本港地產界屢向政府施壓，指疫情衝擊市道，要求撤回樓市辣招但一直未能如願。那邊廂泰國自加辣後，樓價持續受壓，同樣惹來地產商不滿。最終泰國央行於去年11月撤辣，購買住宅類型的土地、建築物或公寓，價格低於300萬泰銖（約71.9萬港元），過戶費由原本的2%下調到0.01%，房地產抵押登記費則由1%降至0.01%，生效至今年12月24日。陳卓明認為政府減辣有一定幫助，但由於推出不久便有疫情衝擊，需時觀察其成效。

當地代理對於後市看法亦不太悲觀。據海外地產資訊網居外統計，泰國經紀對後市信心不減，代理們估計今年樓價會下跌2.4%，但明年則會見上升5.6%，主要認為會有更多外國和首置買家入市，會為樓市的重要動力 。但在全球經濟不景下，失業人數屢創新高，外國買家會否持續上升存疑問。

居外則估計直到2022年樓市才有復蘇的跡象，料今年底曼谷樓價會跌4.9%，直至明年累計反彈7.4%。今年租金同樣會減少2.9%，到明年跌幅才見收窄。該公司又料清邁將成明年升幅最強的泰國城市，升幅達12.8%。

除了泰國樓價見放緩，泰銖兌港元也持續貶值，特別是港元持續走強，需金管局多次出手沽港元維持聯繫匯率。而今年以來泰銖已跌了接近一成，也意味港人現時買泰國樓變成有一定折讓。事實上去年底泰銖兌港元還升至6年半高位，每港元僅兌3.792泰銖，但最新已跌至4.17泰銖。

明報記者 王俊騏

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