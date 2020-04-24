湯文亮：負數其實是無限

可賭錢 但絕不能借錢

有老友在油價出現負數之前平晒倉，雖然仍然有損失，但可以說是執番身彩。我問佢點解咁叻，佢話留意到一則消息，就是在4月8日，芝加哥期貨交易所將期油最低由0.01美元改為無限低，即是容許油價跌至負數，他知道負數即是無限大，如果唔平倉可能會輸死。我問佢點解唔將他的理解公諸於世，老友話曾經考慮過，但睇到匯控（0005）不派息事件，我不斷畀人攻擊，如果他的理解錯誤，就賣身都唔掂，現在做評論，不求有功，但求無過。

其實，我到今日都不明白，點解咁多不具名的人借匯控不派息事件攻擊我，後遺症就是日後評論文章會轉趨保守，評論員不敢發表一些假設的見解，這樣對投資者不是好事。

貼錢畀買家收貨 勝付運費倉租

近幾日油價出現負數，大家認為匪夷所思，但又唔知點解，其實並不出奇，開工廠的人就會明白，他們有時會接到一些DA單（承兌交單），即是買家收貨後賣方才可以去銀行兌現。不過，不時會出現當貨物去到目的地，買家拒絕收貨，唔收貨DA單就無效，買家可以唔畀錢，賣家唯有將貨物運回，在運回之前又要畀倉租，一來一回運費連存倉費都唔知道損失幾多錢，到最後廠家可能會貼錢畀買家收貨。

在期油負數事件，買家其實必須要收貨，如果唔想或者冇能力收貨，就要貼錢畀下一位買家，整件事關鍵就是原油期貨交易所容許油價跌至負數，如果沒有改例的話，每桶油最少攞番0.01美元，買原油期貨的人會輸少很多。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]