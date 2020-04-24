劉思明：教育股見炒作 宇華希望可取

恒指昨高開後衝高至24,107點回軟，曾經倒跌回試23,800點，之後反彈受制24,074點，收報23,977點，升83點或0.35%；國指升0.35%。恒生綜合中型股指數近無升跌，小型股指數升0.43%，整體牛皮。大市成交965億元，低於60天平均兩成，觀望氣氛稍濃。

大市成交低60天平均兩成 觀望氣氛濃

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率60比40，升逾3%佔上升股份一成半，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為41比59，大市普遍上升，但上升動力不強，不少股份呈陰燭低於開市價收市，買賣盤均沒有優勢。

本報數據庫追蹤的30個行業，有三分之一下跌，科技器材、本地金融跌近1%表現最差，惟各有三成股份上升；紡織及服飾跌0.73%，有近一半股份上升，行業沒有明顯沽壓。強勢的中芯（0981）、李寧（2331）有回吐，跌2、3%；不過，比亞迪電子（0285）、普拉達（1913）、周大福（1929）再漲。普拉達擬撤回派末期股，以支持財務狀况和以備經濟復蘇時投資，市場反應正面；倘若股價守住50天線約25元，後市仍有望上試約28元水平。

教育股升近4% 表現最強行業

上升行業中，教育升近4%，股份全線上升，跑贏一眾行業；其次燃氣供應、本地零售服務升近2%，另能源及相關、航空及相關升逾1%。撇除半隻互聯網的教育股新東方在線（1797），年內希望教育（1765）、宇華教育（6169）的表現最強。

走勢上，新東方在線再次逼近2月高位39.35元，宜待突破或候回調吸納，止蝕位放在約34元；宇華月中率先破位而上，升穿6.2元高位後沿10天線向上，處於尋頂格局，現水平拋離10天線有一段距離，宜分段入市，並設10天線止蝕。

事實上，隨着內地疫情逐步受控，政府或加大對職業教育發展的政策支持，以促進就業或再就業，穩定經濟發展。希望教育於內地運營及投資12所高等教育學校以及2所技師學院，較早前宣布收購馬來西亞英迪大學，進軍海外市場，除了外延發展亦有助與現有學院產生協同效應。希望教育股價昨天才升穿1.9元向上突破，入市可以低收該水平止蝕。

[劉思明 數據尋寶]