盧駿匡：恒指每現後抽 加淡倉時機

短線市寬68.58% 港股離底甚遠

近日有讀者問及今次的調整將會跌至什麼水平。技術上恒指在22,800點會有技術支持，不過，以每月波幅來看，即使跌至相關水平亦未能滿足每月最低的波幅，因此筆者早前已預料將會跌至接近3月低位。簡單而言，後市仍有相當大的下行空間， 因此如持有淡倉，毋須急於獲利。

至於更準確的見底水平，要看短線市寬的變化，亦即是當跌至20%以下的時候，看最近的技術支持，這一個將會是今次調整的終極目標。執筆時，短線市寬是68.58%，表示港股距離見底仍然甚遠。從技術走勢來看，每一次急跌後多會出現後抽，亦即是淡友加注的機會。

此外，在急跌的日子亦是挑選逆市奇葩的最佳時機，因為相關股份能夠在大跌市中向好，反映有資金流入，當中必有其原，因此在短期內股價繼續做好的機會相對高。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]