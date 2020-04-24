盧駿匡：恒指每現後抽 加淡倉時機

【明報專訊】本欄上期曾提及恒指「3月12日的裂口位，屬主要的技術阻力，加上短線市寬升至80%以上的嚴重超買水平，料市况非常接近見頂。假如調整展開，恒指將有機會下試3月低位21,139點。然而，觸發今次調整的信號可會是一個下跌裂口或大陰燭，屆時可考慮買入反向ETF（7500）作對冲」。然而，本周二（21日）恒指出現了大陰燭，換言之，新一浪的調整已正式展開。若讀者有跟進7500，相信本周已錄得不錯的盈利。
短線市寬68.58% 港股離底甚遠
近日有讀者問及今次的調整將會跌至什麼水平。技術上恒指在22,800點會有技術支持，不過，以每月波幅來看，即使跌至相關水平亦未能滿足每月最低的波幅，因此筆者早前已預料將會跌至接近3月低位。簡單而言，後市仍有相當大的下行空間， 因此如持有淡倉，毋須急於獲利。
至於更準確的見底水平，要看短線市寬的變化，亦即是當跌至20%以下的時候，看最近的技術支持，這一個將會是今次調整的終極目標。執筆時，短線市寬是68.58%，表示港股距離見底仍然甚遠。從技術走勢來看，每一次急跌後多會出現後抽，亦即是淡友加注的機會。
此外，在急跌的日子亦是挑選逆市奇葩的最佳時機，因為相關股份能夠在大跌市中向好，反映有資金流入，當中必有其原，因此在短期內股價繼續做好的機會相對高。