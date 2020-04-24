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經濟
2020年4月24日星期五
技術取勝
投資策略
康方暗盤升46% 每手帳賺7300元 250張「頭槌飛」 扣利息開支各賺13萬
金管局昨再沽18.2億港元 港匯回落
平保首季新業務價值跌24%
金沙美高梅首季雙雙盈轉虧
中海外首季經營溢利跌25%
原油寶客料蝕6億 券商：中行撇5億 彭博：遲結算客戶倒賠4億 內媒：當局約談分行高層
油價回升 原油ETF大幅反彈
港交所：5月11日起擴大市調機制
豬肉價升幅收窄 3月基本通脹放緩
愛德新能源撤紅股捱轟
中電信首季少賺2.2%
內地新能源汽車補貼延至2022年
OneDegree寵物保包新冠肺炎 僅提供醫療保障 自付額10%低於同業
彭博：瑞幸造假帳 瑞信亞洲貸款撥備增5倍
歐元區PMI收縮歷來最恐怖 初值跌至13.5 歐盟商16.8萬億刺激方案
美伊局勢升溫 紐約期油再升30%
美5周2600萬人失業 遠超金融海嘯
張兆聰：炒復蘇 中民航信較國航值博
張宗永：V或L形復蘇機會大過U形
技術取勝：香港寬頻12元不容有失
盧駿匡：恒指每現後抽 加淡倉時機
美歌手投訴侵肖像權 雲遊：未收訴訟通知
foodpanda叫外賣 富衛送新冠肺炎保障
劉思明：教育股見炒作 宇華希望可取
周顯：企業責任優次 跟隨局勢而變
譚新強：Petrodollar已死 未來誰屬？ Semidollar？EVBitcoin？電商人民幣？
湯文亮：負數其實是無限
曼谷市中心供應多 買樓慎選地段 新興區域供應少 較易放租
康樂園現撻大訂 買家損手350萬 去年底2950萬買入 疫市下「縮沙」
海天晉特色戶 實呎3.3萬沽 貴絕將軍澳
邱德根孫女首置名義1.7億購喇沙利道洋房
華懋9.1億奪市建局東京街項目
愛炫美3撻訂貨重推收逾百票 超額35倍
利國偉家族斥2.86億 購永安集團大廈全層
技術取勝：香港寬頻12元不容有失
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【明報專訊】希望教育反覆上試2.2元（圖）
維達國際21至22元有承接（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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