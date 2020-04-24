張宗永：V或L形復蘇機會大過U形

早前在專欄提到：入行時，我是一個百分百的價值投資擁護者，慢慢變到愈來愈接受技術分析（雖然迄今我仍然不懂得怎樣看圖），原因是金融產品價格由供求決定，而技術分析是解釋短期供求的唯一方法。作為一個價值投資者，你真是覺得有些東西你看到，而全世界千萬雙分析家的眼睛看不到嗎？又或你確定你知道的東西仍未反映在價格內？

倘需求復蘇比供應快 支持股市V彈

支持V形反彈的一個說法是：疫情引發的封城措施，導致很多企業休克甚至倒閉，產品和服務的供應有些會永遠消失。不過，從需求方面看，雖然財富的虧蝕加上失業肯定會影響消費意欲，但對很多富有階層來說，股市的升降只是帳面的贏輸而已，不影響他們的消費能力，失業才是一個大問題。總體來說，需求的復蘇可能比供應來得快，這是支持股市V形反彈的道理。

當然另一個可能性是人類面對病毒束手無策，全球進入比上世紀30年代更差的衰退，那便是L形無復蘇了，這將會是人類的全新經驗。有很多人會將今次的慘情和上世紀30年代大蕭條相比，但當年源於金融市場崩潰，而今次卻是人命損失和經濟活動煞停，經驗可以說是完全不同。

股市經濟復蘇不同步屢見不鮮

最後，我覺得U形的反彈機會不高，因為金融市場一便是相信復蘇，二便是不相信，這中間沒有灰色地帶。而股市的復蘇與經濟復蘇不同步，過往屢見不鮮。

這世界遠遠大於經濟層面，更不要說是區區股市或其他金融資產。我個人更關注疫情過後我們會進入一個更美好的世界抑或更醜惡的世界。按目前所見，尤其是各國的領導人那種重政治輕真相和諉過於人的態度，對未來，我個人並不樂觀。

[張宗永 翼之聯想]