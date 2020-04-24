美5周2600萬人失業 遠超金融海嘯

上周首領失業救濟回落至442.7萬

Pantheon Macroeconomics首席經濟師謝潑德森（Ian Shepherdson）稱，上周首次申領失業救濟人數仍然可怕，但至少清晰顯示增長下滑的趨勢。達特茅斯學院（Dartmouth College）經濟學教授布蘭奇弗勞（David Blanchflower）稱，數據預示失業率可能很容易升至20％。部分失業人士表示，最憂慮的是疫情持續之際，連家人也失去原本由僱主提供的醫療保險。不過隨着美國不同州份在5月起逐漸重啟經濟活動，申領救濟數字將可望回落。

美國目前逾40個州，除向失業者提供常規的失業救濟金，也向他們每周額外多付600美元。美國參院周二通過總值4840億美元的法案，正由眾院表決，準備為兩個扶助小型企業的計劃補充資金，並向醫院提供更多援助。美國休閒服飾品牌Gap昨表示，在4月停付北美門店的租金，涉及金額1.15億美元。該公司稱，資金不足以維持營運，未來12個月將設法融資，並削職位。

（綜合報道）

[國際金融]