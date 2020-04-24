美5周2600萬人失業 遠超金融海嘯

【明報專訊】美國首次申領失業救濟人數繼續回落，由3月底至4月初的每周申領數字超過660萬人，降至上周（截至18日當周）的442.7萬人。過去5周首次加入失業大軍的人數增至2600萬。相比之下，2007至09年金融海嘯期間，美國失去大約900萬個職位。最新數據意味近期流失的工作崗位，多於逾10年來美國就業市場所創造的2200萬個職位。美國目前商業活動停滯，4月Markit綜合PMI跌至27.4，是2009年以來低位。不過由於油價繼續回升，美股早段向上。
上周首領失業救濟回落至442.7萬
Pantheon Macroeconomics首席經濟師謝潑德森（Ian Shepherdson）稱，上周首次申領失業救濟人數仍然可怕，但至少清晰顯示增長下滑的趨勢。達特茅斯學院（Dartmouth College）經濟學教授布蘭奇弗勞（David Blanchflower）稱，數據預示失業率可能很容易升至20％。部分失業人士表示，最憂慮的是疫情持續之際，連家人也失去原本由僱主提供的醫療保險。不過隨着美國不同州份在5月起逐漸重啟經濟活動，申領救濟數字將可望回落。
美國目前逾40個州，除向失業者提供常規的失業救濟金，也向他們每周額外多付600美元。美國參院周二通過總值4840億美元的法案，正由眾院表決，準備為兩個扶助小型企業的計劃補充資金，並向醫院提供更多援助。美國休閒服飾品牌Gap昨表示，在4月停付北美門店的租金，涉及金額1.15億美元。該公司稱，資金不足以維持營運，未來12個月將設法融資，並削職位。