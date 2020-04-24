美伊局勢升溫 紐約期油再升30%

【明報專訊】市場關注主要產油國減產及美伊緊張形勢升級，國際油價昨繼續反彈，紐約期油昨晚升30%，升穿每桶18美元，兩日內由周二的11.57美元低位最多升57%。布蘭特期油昨亦升逾一成，高見每桶23美元。美國俄克拉荷馬州的監管機構表示，將幫助生產商關閉油井，而不會取消其租賃。受疫情影響，全球原油需求減少約三分之一。即使油價過去兩天回升，油價今年以來仍暴跌75％。
印度首富身家超馬雲 成亞洲首富
另外，facebook（fb）入股印度最大電信商Reliance Jio Platforms部署進軍印度電商市場的消息，刺激Jio母公司印度信實工業集團（Reliance Industries）股價向上，助信實工業主席、印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）的身家超越馬雲，重奪亞洲首富寶座。根據彭博億萬富豪榜，截至4月23日，安巴尼位列富豪榜第17位，身家492億美元，超越第19位、身家460億美元的馬雲。
fb以57億美元購入Reliance Jio的9.99％股權，是次交易對後者的估值為659.5億美元。《華爾街日報》指出，fb與印度通信業巨頭合作，相信是要聯手發展印度電商業務，與亞馬遜、沃爾瑪等競爭。通過今次交易，Reliance Jio將可分享fb利用消費者資訊進行廣告營銷的好處，使Reliance Jio與fb旗下通訊軟件WhatsApp的關係更加密切。Reliance Jio有意主導印度農村地區的電子商務，並試圖與印度小型雜貨店合作。例如，消費者可使用WhatsApp從商店購買貨品。