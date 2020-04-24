美伊局勢升溫 紐約期油再升30%

印度首富身家超馬雲 成亞洲首富

另外，facebook（fb）入股印度最大電信商Reliance Jio Platforms部署進軍印度電商市場的消息，刺激Jio母公司印度信實工業集團（Reliance Industries）股價向上，助信實工業主席、印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）的身家超越馬雲，重奪亞洲首富寶座。根據彭博億萬富豪榜，截至4月23日，安巴尼位列富豪榜第17位，身家492億美元，超越第19位、身家460億美元的馬雲。

fb以57億美元購入Reliance Jio的9.99％股權，是次交易對後者的估值為659.5億美元。《華爾街日報》指出，fb與印度通信業巨頭合作，相信是要聯手發展印度電商業務，與亞馬遜、沃爾瑪等競爭。通過今次交易，Reliance Jio將可分享fb利用消費者資訊進行廣告營銷的好處，使Reliance Jio與fb旗下通訊軟件WhatsApp的關係更加密切。Reliance Jio有意主導印度農村地區的電子商務，並試圖與印度小型雜貨店合作。例如，消費者可使用WhatsApp從商店購買貨品。

（華爾街日報）

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