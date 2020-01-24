歐元區PMI收縮歷來最恐怖 初值跌至13.5 歐盟商16.8萬億刺激方案

德國總理默克爾稱，歐盟國家應準備在特定時間內，對歐盟預算作出更大貢獻。她重申，德國不接受成員國聯合發債的建議，而這卻是疫情嚴重的意大利、西班牙及法國提出的要求。成員國對需要多少資金、如何籌集及使用資金、各國負擔水平等存在分歧。

成員國對救市細節分歧仍大

歐洲央行則決定，將接受部分垃圾債券作貸款的抵押品，以免影響銀行放貸。只要債券在4月7日前的評級達到最低投資級別，歐洲央行仍會接受其作為貸款抵押品，不受未來潛在的降級影響。此舉對意大利影響重大，其信評正面臨評級機構的檢討。

分析：次季經濟或收縮7.5％

4月歐元區製造業PMI初值跌至33.6，服務業PMI初值更跌至11.7，與綜合PMI齊見歷史新低。IHS Markit首席商業經濟學家威廉森（Chris Williamson）稱，防疫封鎖措施實施之際，環球需求下降、員工及原料短缺，對歐元區經濟造成前所未有的破壞。他表示，按PMI數據推算，歐元區第二季的經濟活動可能錄得近年「最劇烈的衰退」，估計GDP可能收縮7.5%。歐元區最大經濟體德國，4月綜合PMI初值跌至17.1，是歷史新低。IHS Markit經濟學家史密斯（Phil Smith）稱，4月數據反映疫情及封鎖措施，對德國經濟的全面影響，無論是製造業或服務業的活動均以前所未見的速度降溫，與德國綜合PMI在金融海嘯期間的36.3低位相比，目前數字令人震驚。

歐元區第二大經濟體法國，4月綜合PMI初值報11.2，也是歷史新低。歐元區以外的英國，4月綜合PMI初值也跌至12.9，與該國的製造業及服務業PMI初值同創歷史新低。

英國政府準備在5至7月發債1800億鎊（約1.7萬億港元），規模高於整個財年的原先規劃，以應對疫情帶來的額外開支。

日本連續兩月下調經濟評估

此外，日本政府昨發布4月經濟報告，連續兩個月下調對日本經濟形勢的評估，認為「經濟急速惡化，處於極其嚴峻狀况」。「惡化」是對經濟形勢最嚴峻的表述，日本政府上次使用這描述已是2009年5月。《日經新聞》昨報道，日本央行將於下周一召開政策會議，討論無限量購買政府債券（QE），並將考慮大幅增加其購買的商業票據及公司債券。

（綜合報道）

[國際金融]