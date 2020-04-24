經濟

OneDegree寵物保包新冠肺炎 僅提供醫療保障 自付額10%低於同業

【明報專訊】第三家獲發牌虛擬保險公司OneDegree昨日開業，推出首隻產品寵物保險。比較市場其他產品，該行產品只有醫療保障，但沒設定個別分項保障上限，自付額設在一成，低於同業的三成水平。OneDegree共同創辦人郭彥麟表示，希望簡化產品設計，專注客戶需要的保障項目，產品在毋須解說下簡便易明，才適合在網上銷售，「如果要個客向下看多幾個版面，其實已經失去那個客戶」。

明報記者 歐陽偉昉

市面上寵物保險均會在醫療外包括第三者責任保額，郭彥麟表示，他們在市場調查發現，其實沒有客戶表示需要以上保障，因為香港的寵物紀律訓練相對較好，在外國有狗主照顧寵物不佳，結果因第三者責任保險令保費上升。另外，一些危險犬種因第三方責任保障，連帶整個寵物保險被拒保，「但其實牠們亦需醫療保障」。

保費按貓狗品種年齡計算

OneDegree寵物保險最基本計劃，保障包括手術費用、過夜住房費用、X光及超聲波，每年保額上限為2萬元。另設兩個計劃，兼包化驗、藥物、專科和普通科診金，保額分別為2.5萬和3萬元。保費按貓狗品種和年齡計算收費，投保年齡由13周至8歲，可終身續保。OneDegree又表示，現時投保會將新冠肺炎納入保障範圍。

電子化索償約3日 限指定50診所

OneDegree主打全網上、流暢用戶體驗，郭彥麟表示，投保約需3分鐘，即時可知投保結果，相對其他需在隔日才知道更快捷。另外，該行與獸醫診所合作，將在客戶索償時診所需向保險公司提交的報告電子化，審批加上賠付約需3日完成，比目前兩周加快，惟該行的保險亦只能在指定約50間診所使用。

郭彥麟表示，診所因而可豁免客戶每次百多元的「填表費」，而目前各區都有合作診所，數目亦在增加中。

保監局近月因為新冠肺炎分階段放寬扣稅年金、保障型保險等產品可遙距銷售，傳統保險公司近年已積極發展網上銷售，郭彥麟認為，未來20年所有保險都會在網上銷售，對於潛在競爭者增加，他指傳統保險公司發展網上保險和後台程序自動化，過程中遇到技術問題，可為該公司的保險科技業務擴大空間。

郭續稱，目前在亞洲九成理賠個案仍要使用紙張，近期有保險公司因為理賠員工需接觸醫生紙，擔心帶有新冠病毒，向該行查詢無紙化方案。

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