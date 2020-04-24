經濟

中電信首季少賺2.2%

【明報專訊】內地電訊商中國電信（0728）昨日公布，截至今年3月底止，首季純利為58.22億元（人民幣．下同），較去年同期跌2.2%；季內息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）按年減少0.3%至301.61億元；經營收入按年跌1.4%至947.93億元，不過其中服務收入就有0.7%增長，升至921.37億元。首季移動用戶數淨增98萬戶，移動用戶總數達3.37億戶。中電信昨日升1.57%，收報2.59港元。

移動用戶淨增98萬

集團表示，季內加快4G用戶向5G升級，截至今年3月底，集團的5G套餐用戶淨增1200萬戶，5G用戶總數為1661萬戶。集團續指，期內手機上網總流量按年增加37.4%，平均每月每戶移動服務收入（ARPU）降幅較上年收窄，惟未有透露實際數字。

集團認為，受新冠肺炎疫情影響，用戶數增長有所放緩，不過已採取多項措施應對。另外，集團指出，疫情同時催生信息化需求，使更多中小企採用信息化應用，間接令集團的雲業務收入保持快速增長 ，首季智慧家庭雲應用及服務收入按年增加106.3%。集團表示，疫情下現場營銷活動減少，因期內銷售及管理費用較去年同期下降14.7%。此外，受惠於應佔中國鐵塔（0788）損益增加，中電信期內投資收益及應佔聯營公司收益較去年上升36.9%。

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