豬肉價升幅收窄 3月基本通脹放緩

綜合CPI升幅略擴至2.3%

3月綜合消費物價指數按年上升2.3%，高於2月2.2%升幅。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數按年升2.6%，亦高於今年2月的2.5%升幅。各類綜合消費物價指數組成項目中，今年3月錄得按年升幅的類別以食品（不包括外出用膳）升幅最大，按年升31%；當中3月份豬肉價格按年升84.8%，但按月跌7.5%。雜項物品則按年升3.5%；住屋按年升2.6%；外出用膳按年升1.6%；交通按年升1.1%；雜項服務按年升1.1%。至於3月錄得跌幅的類別為電力、燃氣及水，按年下跌16.1%；衣履按年跌4%；耐用物品按年跌2.4%；煙酒按年跌0.6%。

食品價升逾三成最勁

政府發言人表示，由於食品通脹輕微回落，加上大部分其他主要消費物價指數組成項目，承受的價格壓力有不同緩和，令基本通脹率下降至3月的2.6%。展望將來，短期內通脹將維持溫和，本地經濟形勢嚴峻，令成本壓力有所緩和。由於環球經濟陷入衰退，加上近來港元跟隨美元走強，外圍價格壓力料會進一步減退，政府會繼續密切留意通脹情况，特別是對低收入人士的影響。