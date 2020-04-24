經濟

港交所：5月11日起擴大市調機制

【明報專訊】港交所（0388）去年發布市場波動調節機制擴容諮詢，建議由現時只覆蓋恒生指數及國企指數成份股，進一步擴大到恒生綜合指數大型股、中型股及小型股3隻指數，涉及近500隻股票，意見當時獲七成市場人士贊同。港交所昨日提醒業界，將於5月11日起落實首階段優化措施。

納入恒生大中小型股指

港交所最初於2016年8月，落實引入市調機制，旨在預防個別股票的極端價格波動，並在去年刋發諮詢文件，進一步擴大及改善市調機制。為配合首階段優化措施實施，該所早於4月18日讓已報名經紀商參與半天實習環節，最終昨日確定落實日期。港交所市場主管姚嘉仁表示，今次改善措施可加強股票層面在市場出現極端價格波動時的保障，並進一步符合國際慣例及近年更新的監管指引。

觸發門檻波幅10%至20%不等

今次落實首階段改善措施，會將機制覆蓋的股份數目，由現有78隻恒指及國企成分股，擴大至近500隻恒生綜合大型、中型及小型股指數股份，除恒生綜合大型股指數股和現有恒指及國企成分股，同樣將觸發門檻及5分鐘冷靜期內的上下波幅設定在10%，中型股及小型股指數的門檻及波幅則分別設定在15%及20%。

每個交易日將於上下午容許各一段冷靜期，監測時間限於上午9時45分至中午12時，及下午1時15分至3時40分。但是在半日市時，則 在上午開市及最後15分鐘不設冷靜期。

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