油價回升 原油ETF大幅反彈

三桶油做好 中海油漲2.4％

三星標普高盛原油ER期貨ETF昨日發公告指，截至前日（22日）已發行的基金單位約18.13億份，按日增加1.09億份，意味投資者未有因該ETF改變轉倉策略而卻步，反而增加買入規模。該ETF昨日成交金額約6.51億元，按日減少約49.77%。油價反彈帶動三桶油做好，中海油（0883）升2.43%，收報8.44元；中石油（0857）升0.75%，收報2.7元；中石化（0386）升0.53%，收報3.78元。

恒指升83點 金融股逆市捱沽

恒指昨日繼續在24,000點爭持，早段曾高見24,107點，最終收報23,977點，升83點或0.35%，國指收報9703點，升33點或0.35%，成交金額965億元，按日減少0.53%。騰訊（0700）領升大市，升穿410元關口，收報411.6元，揚0.54%。銀娛（0027）升3.59%，收報50.45元，是表現最好的藍籌。另一邊廂，金融股卻捱沽，友邦（1299）及匯控（0005）分別跌0.64%及0.39%，渣打（2888）連跌8日，收報36.9元，過去8個交易日累跌14.88%。