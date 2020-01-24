經濟

原油寶客料蝕6億 券商：中行撇5億 彭博：遲結算客戶倒賠4億 內媒：當局約談分行高層

【明報專訊】中國銀行（3988）旗下原油期貨產品「原油寶」，因掛鈎紐約期油（WTI）導致投資者倒蝕的事件繼續發酵。彭博昨日引述知情人士指，中行客戶的損失或達6億元（人民幣．下同），包括2億元的初始損失，以及因在負油價平倉而額外出現的4億元損失。券商Jefferies預計，中行要為事件作出最高5億元撥備，因為事件或會引起訴訟。中行股價昨日逆市跌1.38%至2.87元。

明報記者 陳子凌

Jefferies報告指出，美國券商Interactive Broker（IB）已公布其撥備虧損為8800萬美元（約6.86億港元），其涉及交易的價格與中行情况相同，惟IB的未平倉合約佔整個紐約期油5月未平倉合約的15%，相較之下中行的佔比應較IB為少。

主要由長三角分行銷售

報告根據日前新浪網流傳的截圖，顯示原油寶投資者持有長倉140萬桶及短倉2.02萬桶，目前持有長倉的3261名投資者，欠中行3.7億元。據內媒指，原油寶產品主要由長三角一間分行銷售。

Jefferies相信，因投資者須向中行倒貼，而中行依據合約有權將客戶戶口透支轉移的情况下，部分交易損失能夠追回。若投資者未能向中行支付，中行會向中國信貸評級系統報告，但預料會有投資者向法院提出仲裁訴訟，因此估計中行的潛在損失介乎2億元至5億元之間，佔公司去年除稅前盈利0.1%至0.2%。該行予中行「持有」評級，目標價2.97元。

Jefferies料投資者會申法院仲裁

另據彭博引述知情人士稱，原油寶投資者除了虧損2億元外，還要倒賠4億元予中行。雖然中行前晚已說明，是根據協議約定去完成原油寶產品的到期處理，但仍有投資者對中行原油寶在21日才自動移倉至6月，而非像其他銀行如工行（1398）、建行（0939）提早於14日至15日已經基本完成轉倉，以及採納結算價等處理方式仍感不滿。

據內媒《21世紀經濟》報道，有長三角某市客戶因原油寶事件向當地銀保監局投訴，監管部門要求中行該市分行領導當面匯報，做好安撫工作。另有內媒指，已有逾200名投資者網上組成群組，打算向法院提訴。

傳中央煞停熱門ETF新申請

而繼中行之後，建行及交行（3328）昨日也把旗下原油產品的新開盤交易暫停。

另《第一財經》引述多家公募基金消息報道，監管部門亦已暫緩半導體、5G、新能源車等早前大熱行業ETF產品的新申請，叫停流動性不佳的原油等大宗商品ETF，亦有機構遞交的原油ETF申報遭退回。

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