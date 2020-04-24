中海外首季經營溢利跌25%

【明報專訊】中海外（0688）昨日公布，截至今年3月底止，集團首季經營溢利為56.1億元（人民幣，下同），較去年同期倒退24.9%；季內經營業務收入206.8億元，按年急挫14.7%。集團解釋，經營溢利下跌是受累於新冠肺炎疫情，首季銷售結轉規模比去年同期減少。此外，疫情下境外金融市場動盪，人民幣雙邊波動較大，導致季內產生匯兌虧損，而去年同期卻錄得匯兌收益。中海外昨日收報26.2港元，升0.58%。
疫情受控 3月份銷售恢愎增長
集團首季累計完成合約物業銷售總額597.2億元，按年下降11.7%。集團解釋，受突發的新冠肺炎疫情影響，今年首兩個月累計合約物業銷售按年下降22.7%，不過隨疫情在內地逐步受控，3月份銷售恢愎，當月銷售267.7億元，按年增加7%。
集團認為，內地疫情在3月中顯著緩和，企業開始復工復產，房地產市場在季末出現復蘇趨勢，同時表示內地政府持續加強逆周期調節，將有利房地產行業平穩發展。
期內，集團以權益地價合共90.3億元在內地兩個城市購入4幅地皮，新增總樓面面積64.7萬平方米，實際權益為48.7萬平方米。集團表示，在疫情影響下，香港住宅市場交投放緩，惟實際需求仍存在，長遠而言仍對香港樓市充滿信心。