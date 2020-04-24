中海外首季經營溢利跌25%

疫情受控 3月份銷售恢愎增長

集團首季累計完成合約物業銷售總額597.2億元，按年下降11.7%。集團解釋，受突發的新冠肺炎疫情影響，今年首兩個月累計合約物業銷售按年下降22.7%，不過隨疫情在內地逐步受控，3月份銷售恢愎，當月銷售267.7億元，按年增加7%。

集團認為，內地疫情在3月中顯著緩和，企業開始復工復產，房地產市場在季末出現復蘇趨勢，同時表示內地政府持續加強逆周期調節，將有利房地產行業平穩發展。

期內，集團以權益地價合共90.3億元在內地兩個城市購入4幅地皮，新增總樓面面積64.7萬平方米，實際權益為48.7萬平方米。集團表示，在疫情影響下，香港住宅市場交投放緩，惟實際需求仍存在，長遠而言仍對香港樓市充滿信心。