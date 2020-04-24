金沙美高梅首季雙雙盈轉虧

金沙主席料可維持18個月

金沙季內淨收益按年大減65.1%，至8.14億美元。旗下威尼斯人及百利宮尚錄得EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）4900萬及2800萬美元，但是按年分別大減86.4%及67.1%。巴黎人及澳門半島金沙在EBITDA層面更由盈轉虧，分別虧損300萬及100萬美元。

匯豐估算，撇除渡輪業務後，金沙中國EBITDA約7300萬美元，比該行預期的5000萬美元為佳。摩根大通引述金沙管理層表示，金沙日均燒錢370萬美元，亦較該行預期低。

金沙主席蕭登·艾德森不諱言，從商逾70年來未見過類似新冠肺炎疫情的情况，但對於今年5月下旬及6月可能開始取消若干旅遊限制抱有樂觀態度，並稱在業務回復到適當水平時，經諮詢拉斯維加斯金沙（LVS）董事會後會恢復派息。他指，在目前接近零收入下，預計尚可維持約18個月，並謂現時不是停止或暫停澳門業務投資的時候。

美高梅修訂貸款協議

美國美高梅則稱，美高梅中國日均燒錢150萬美元，遠超過所賺收益。截至3月底止，手持現金3.81億美元。由於爆發新冠肺炎帶來的持續影響，其已就貸款協議訂立進一步的修訂，自4月9日起生效，藉此延長貸款協議最高槓桿比率的豁免至明年第二季度，並豁免自今年第二季至明年第二季的最低利息覆蓋比率。