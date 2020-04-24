平保首季新業務價值跌24%

壽險健康險利潤升23%

平保昨日收報78.05元，升0.32%。純利雖跌逾四成，但平保強調，如剔除短期波動較大的損益表項目，以及管理層認為不屬於日常營運收支的一次式重大項目，則首季營運利潤達到359.14億元，按年升5.3%。

期內，平保壽險及健康險新業務價值164.53億元，按年跌24%；新業務價值率較去年同期下降3.4個百分點至33.4%；壽險及健康險業務營運利潤則按年升23%至245.56億元。公司表示，受新冠肺炎疫情影響，首季公司傳統代理人線下業務發展受阻，高價值保障型業務受到一定影響。

產險業務方面，首季營運利潤下降23.3%至44.43億元，主要受疫情影響，資本市場大幅下跌，令總投資收益減少。截至3月底的保險資金投資組合規模3.38萬億元，較年初增長5.3%，但受股市下跌、市場利率下行等因素影響，首季總投資收益只有259.31億元，按年倒退60.1%；總投資收益率也下降1.7個百分點至3.4%；淨投資收益有319.79億元，按年少0.5%，淨投資收益率3.6%，按年少0.3個百分點。

另外，平安壽險期內完成68萬宗賠償，當中新冠肺炎責任賠償案件187宗，但未有交代賠償金額。

中人壽首季純利跌34%

中人壽昨日收報15.82元，無升跌。期內收入3377億元，按年增加8.2%；新業務價值按年增8.3%，退保率為0.28%，較去年同期下降0.34個百分點。

截至3月底，公司投資資產約3.68萬億元，較去年底增長2.8%；總投資收益454.53億元，總投資收益率為5.13%；淨投資收益則為380.76億元，淨投資收益率按年下降0.02個百分點至4.29%。

截至今年3月底，公司核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率分別為272.15%和281.57%。中人壽又指出，期內新冠肺炎疫情的相關賠償達2320萬元，其中針對一線抗疫醫護人員賠償1079萬元。