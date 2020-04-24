金管局昨再沽18.2億港元 港匯回落

李達志：有需要會再增流動性

金管局副總裁李達志昨日撰文指出，銀行體系總結餘將於本周五（24日）增至668億元，提供更充裕空間讓銀行更靈活調撥流動資金，確保港元銀行拆借活動維持暢順，他又指當局已公布在4月中至5月中期間，會分階段逐步減少發行合共200億港元的外匯基金票據，以釋出港元流動性，若減發計劃全部執行，銀行總結餘會相應上升200億港元。

李達志又表示，維持銀行體系流動性正常運轉非常重要，稱「有需要時會再推出增加流動性的措施」。

HIBOR輕微回落

昨日港匯走勢回軟，香港銀行同業拆息（HIBOR）亦輕微回落。當中隔夜拆息報0.96厘，跌10點子（100點子等於1厘）；一周及兩周拆息分別報1.25厘及1.36厘，跌2及3點子；與樓按相關的1個月拆息報1.55厘，與日前相若。