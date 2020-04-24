經濟

金管局昨再沽18.2億港元 港匯回落

【明報專訊】港匯近月持續走強，日前更多次觸及聯繫匯率制度的7.75強方兌換保證水平，金管局自本周二（21日）起至昨日已經四度承接美元沽盤，合共沽出77.1億港元（見圖）。昨日新股康方生物﹙9926﹚凍結的逾1600億元資金解凍後，港匯隨即回落至最低7.7516水平，金管局於昨日清晨紐約時段再沽18.2億港元後，昨日暫時未有再出手接錢。截至昨晚9時正，港元兌美元報7.7505。

李達志：有需要會再增流動性

金管局副總裁李達志昨日撰文指出，銀行體系總結餘將於本周五（24日）增至668億元，提供更充裕空間讓銀行更靈活調撥流動資金，確保港元銀行拆借活動維持暢順，他又指當局已公布在4月中至5月中期間，會分階段逐步減少發行合共200億港元的外匯基金票據，以釋出港元流動性，若減發計劃全部執行，銀行總結餘會相應上升200億港元。

李達志又表示，維持銀行體系流動性正常運轉非常重要，稱「有需要時會再推出增加流動性的措施」。

HIBOR輕微回落

昨日港匯走勢回軟，香港銀行同業拆息（HIBOR）亦輕微回落。當中隔夜拆息報0.96厘，跌10點子（100點子等於1厘）；一周及兩周拆息分別報1.25厘及1.36厘，跌2及3點子；與樓按相關的1個月拆息報1.55厘，與日前相若。

相關字詞﹕美元 接錢 香港銀行同業拆息 銀行體系總結餘 李達志 康方生物 金管局 聯繫匯率制度 強方兌換保證 港匯

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