康方暗盤升46% 每手帳賺7300元 250張「頭槌飛」 扣利息開支各賺13萬

明報記者 馬迪帆

康方生物以上限16.18元定價，昨日暗盤最高曾飈升逾54%，見25元。最終收報23.55元，升45.6%。公司昨日公布，最終集資25.8億元，接獲18.7萬份申請，一手中籤率12%，申請100手才穩中一手。

其公開發售錄得超購638倍，按此計算，相當於凍資1646.5億元，康方暫成為今年新股集資、凍資、超購「三冠王」，凍資額度之大，甚至牽動港匯持續走強（見另稿）。

中籤率僅12% 申請100手方穩中一手

公開發售方面，近18萬人均是散戶，有416張飛因重複認購遭拒絕。有250名大戶各斥資約1.3億元入「頂頭槌飛」，每人最終各獲派25手，以昨日升幅計，帳面賺約18.4萬元。不過因本金較多，付出孖展息將削減不少利潤，以耀才2.83厘息，借九成孖展計算，借款6日便要付出約5.4萬元利息，即實際利潤約13萬元。

此外基石投資者帳面賺幅亦十分可觀，康方引入9名基投，其中主要為專注投資醫療的私募基金，亦有國際投資者如富達，以及部分具有國企背景的基金。

富達帳面賺逾2億

以持股最多、佔4.11%的富達投資為例，其認購3137萬股，昨夜暗盤計帳賺2.3億元。此外與內地國資委關係密切的兩家國有基金，中國國新旗下CRF，以及國企結構調整基金，各收穫1780萬元。

儘管康方暗盤表現令散戶振奮，但目前在港上市的15隻生科股的後市表現則個別發展，未必隻隻可炒到起飛。近期表現最突出的為康希諾生物（6185），年初至今飈升1.4倍，尤其3月新冠肺炎全球大爆發後，因公司有研發疫苗的好消息，由月初87元水平一路飈升逾六成。啟明醫療（2500）近期表現亦較強，本月暫升近兩成。但如去年受追捧的亞盛醫藥（6855），年初至今仍跌7%。

在線上市儀式今舉行

疫情延續，股價表現雖好，管理層也無緣「敲銅鑼」。港交所昨日表示，康方今日將舉行在線上市儀式。此外，內地IT服務供應商伊登軟件（1147）昨日開始招股，定價每股0.25元，每手1萬股，入場費2525.19元。共發售5億股，集資1.25億元。公司去年賺2487萬元，按年跌7.6%。招股期至下周三（4月29日）止，預計5月13日掛牌。