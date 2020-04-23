「悠牧家庭」岑皓軒：沽清港樓 財務自由遊住世界

岑皓軒在專訪中表示，《富爸爸窮爸爸》是令他啟蒙的理財書，認為只要學懂銷售技術及理財之道，每個香港人也有機會像他一樣踏上財務自由、遨遊世界之路。

岑皓軒生於中產之家，父親是在港英政府時代已入職的公務員，故此他在1990年代中期到英國讀中六時，由政府補貼九成學費及寄宿開支；他跟着在1997年考入倫敦大學帝國學院，並由父親支付3年學費及生活費約80萬元，至2000年取得資訊科技工程學士回港工作，但由於全球科網泡沫已於2000年首季爆破關係，他初期只能找到一份程式編寫員的工作，主要為證券公司編製網上交易平台，人工並不高，直至父親向他送贈羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）的著名理財書《富爸爸窮爸爸》令他茅塞頓開：「書中說得很清楚，任何人想發達，第一是要懂『Sell嘢』（銷售），第二是要懂投資。」由於他認定在匯豐任職可以一次過學懂該兩大技巧，故此他在2001年便決定轉行至金融業，在本港匯豐銀行前線向客戶銷售保本基金等理財產品。

由於岑皓軒不論廣東話及英文均說得流利，在匯豐銷售理財產品成績亦理想，故他在2001年底月薪已近3萬元；除了可觀的薪酬外，岑皓軒認為，在每日「跑數」過程中他亦學到不少金融知識，恍如在匯豐讀了一個金融學位，畢生受用；作為匯豐員工，他當年亦可以認股權低價買入匯豐股份，而且《富爸爸窮爸爸》教路不要揸現金要投資，故他也將每月儲蓄悉數用來買匯豐，把握到匯豐股價當年的升浪，在2004年已累積財富至50萬元。

首次置業父親擔保 未婚妻供樓

作為《富爸爸窮爸爸》一書的信徒，由於該書也主張要有賺夠退場策略（Exit Strategy），加上港股在2004年已步入牛市，而當時與父母同住生活開支亦有限，故岑皓軒毅然決定「裸辭」離開匯豐，全職炒港股及期權，並且籌備出版《劈炮吾撈》一書，惟當時投資成績卻不太理想，賺取生活費後財富僅略有增值。

岑皓軒形容，自己踏入財務自由之路的轉捩點源於在2006年，由於部署翌年（2007年）結婚，於是將所有儲蓄約60萬元用作首期，以200萬元買入麗港城一個實用面積500多呎的兩房單位，由父親出任擔保人向銀行借近七成按揭，再由在培正中學教書的未來太太馬漪楠負責供樓；而兩口子按計劃結婚後，該物業由他個人轉名至共同持有。

2008年為育兒準備 買多層樓博發達

由於岑皓軒在2006年購入的麗港城單位在2008年6月已升值至250萬元，以小博大、立志要發達的他，決定加按該物業，取得數十萬元作首期，斥資250萬元在麗港城購入多一個兩房單位：「當年是一定要博的，因為我與太太打算生育小朋友，而且我2004年起已無返工4年，估計較難重返職場，所以一定要靠投資置富。」雖然當年9月及10月金融海嘯高峰期期間本港樓價曾急跌，上述兩個麗港城單位市值由500萬元跌至400萬元，惟由於其中一個單位已出租予國泰（0293）作員工宿舍有穩定租金以支付按揭供款，加上太太任職教師亦有穩定收入，他安然渡過短期難關，享受到2008年底開始的樓價倍升之路。

為了預備兒子出世，岑皓軒在2010年再以480多萬元買入麗港城一個3房單位自住，把原先用來自住的兩房單位出租，由於當時租金收入及太太的工資已足夠供樓，他亦開始踏上財務自由之路。而在2013年，他沽出兩個麗港城兩房單位套現近1000萬元，還清按揭後，以約600萬元人民幣跟隨父親的公務員朋友「YC」到成都投資港資發展商所興建的寫字樓天府廣場合共約4000多方呎的寫字樓3個單位收租，每月租金收入近4萬港元，回報率頗理想。

岑皓軒及家人在2014年作出重大決定，太太辭去教師的高薪厚職，帶着當時分別只有3歲多及4歲多的兒子，全家搬離香港移居泰國曼谷暫住一年，由太太在當地的遠房親戚負責租屋及兒子入讀國際學校事宜，「由於太太在培正中學任教，基本上我們留在香港的話，兩名兒子一定會入讀該校，故此我們將可有自住物業、有樓收租及子女讀名校，是不少中產夢寐以求，但我與太太希望做不同的事、不走尋常路，故此當年決定移居至泰國」。

2014年起旅居全球 萬元月租曼谷大屋

他笑說，當年以1萬港元的租金，租到曼谷約3000呎5房單位，不時招呼本港朋友到當地作客，盡地主之誼。

在泰國短住一年後，岑皓軒全家在2015年轉戰成都，其間租金開支、國際學校學費及其他生活開支共約3萬港元；而在2016年起他們搬到日本沖繩至今，由於岑皓軒每周有為財經雜誌寫專欄，也是香港電台節目「大城小事」的主持人，經當地朋友辦理以記者身分取得工作簽證，2017年起兩名兒子可以入讀沖繩的公立學校，兒子可學習日文外，亦節省國際學校每月逾萬港元的學費，目前每月開支維持於4萬港元以下。

前年沽清港樓 轉買領展騰訊匯控

由於岑皓軒認為自己全家近年已居於海外，出租麗港城的3房單位後難以管理，故此在2018年以近1000萬元沽出該物業，還清樓按後剩下500萬元，買入領展、騰訊及匯控（0005）等港股，除了收息外，亦運用期權策略以賺取額外收入，現時每月相關收入平均約4萬元。

他坦言，匯控本月初宣布今年底前不派息令股價急跌，的確亦令他的收息大計失去預算，現正沽出匯控價外認購期權，此舉既可賺取期權金外，亦希望匯控股價回升後期權被行使，對家從他手上買入匯控後，他便可換馬其他股票。

明報記者 葉創成

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