經濟

香港地產

中環一線街舖空置率15% 冠絕四大核心區

【明報專訊】新冠肺炎疫情影響本港旅遊業和零售業今年首季表現，世邦魏理仕指出，舖位租賃市場活動幾乎停滯，部分零售商決定暫時或永久關閉實體店，一線街道的整體空置率攀升至8.6%，為4年來最高，中環空置率達14.9%，在4個核心零售區中最高，期內商舖租金跌幅加劇，街舖整體租金按季下降10.3%，超越去年第四季度按季跌9.7%的幅度。

旺角彌敦道舖劈價1500萬易手

隨着著舖位租金下挫，不少業主減價沽貨。市場消息稱，旺角彌敦道644號地舖，為旺角匯豐銀行大廈對面，原業主最初以1億元放售，至近日以8500萬元易手，劈價1500萬元或15%，以商舖面積1200方呎計，呎價7.08萬元。上述商舖鐘表行租用多年，現以交吉易手。原業主1964年3月以70萬購入，一直作長線收租之用，持貨56年，帳面大幅獲利8430萬元，期內升值逾120倍。

世邦魏理仕：甲廈連續兩季吸納負增長

此外，新冠肺炎疫情同樣影響寫字樓市場，世邦魏理仕指出，今年首季全港甲級寫字樓淨吸納量，是自2009年首季再次連續兩個季度錄得負增長，今年首季淨吸納量錄得負466,700方呎，由於空置率上升，今年首季核心區租金下降速度加快，中環連同周邊地區租的金降幅最大，租金則按季下跌4.1%。

上 / 下一篇新聞

突轉倉9月 三星原油ETF急插46% 章程稱「可全權酌情」 譚紹興籲投資者索償
突轉倉9月 三星原油ETF急插46% 章程稱「可全權酌情」 譚紹興籲投資者索償
美伊趨緊張 紐油曾飈三成
美伊趨緊張 紐油曾飈三成
中行原油寶重創 投資者擬興訟
中行原油寶重創 投資者擬興訟
金管局研「還息不還本」擴至居屋公屋
金管局研「還息不還本」擴至居屋公屋
為銀行提供百億美元流動性
為銀行提供百億美元流動性
admanGO：港首季廣告開支按年減28% 跌幅主要來自旅遊業 流動廣告逆市上升
admanGO：港首季廣告開支按年減28% 跌幅主要來自旅遊業 流動廣告逆市上升
《南早》放3周無薪假 27名管理層減薪
《南早》放3周無薪假 27名管理層減薪
香港寬頻EBITDA升77% 居家客戶用量增
香港寬頻EBITDA升77% 居家客戶用量增
新經濟股帶動 港股回升近百點
新經濟股帶動 港股回升近百點
鼎益豐前非執董被揭偽造匯票 港交所指涉嫌挪用公款3000萬
鼎益豐前非執董被揭偽造匯票 港交所指涉嫌挪用公款3000萬
一田下月優惠日或網上預先登記
一田下月優惠日或網上預先登記
聯通首季少賺14% 移動用戶減747萬
聯通首季少賺14% 移動用戶減747萬
疫情刺激 Netflix訂戶急增1580萬 油價回升 美股三大指數早段揚
疫情刺激 Netflix訂戶急增1580萬 油價回升 美股三大指數早段揚
居民搶購囤積物資 澳洲零售升8.2%破紀錄
居民搶購囤積物資 澳洲零售升8.2%破紀錄
達美上季收入跌18% 逾5年來首度虧損
達美上季收入跌18% 逾5年來首度虧損
張兆聰：期油波動料見頂 油股較ETF穩陣
張兆聰：期油波動料見頂 油股較ETF穩陣
劉宇亮：從數據找出疫市跑贏板塊
劉宇亮：從數據找出疫市跑贏板塊
李曉佳：許正宇早想入「局」
李曉佳：許正宇早想入「局」
趙海珠：油價暴跌 加元受壓
趙海珠：油價暴跌 加元受壓
技術取勝：中海外暫受制27元
技術取勝：中海外暫受制27元
劉思明：轉強股份可追落後
劉思明：轉強股份可追落後
周顯：時窮節乃見
周顯：時窮節乃見
湯文亮：賭仔非姓賴，姓……
湯文亮：賭仔非姓賴，姓……
酒店疫市變陣 六五折出租套房 平均每日240元 包早餐WiFi等服務
酒店疫市變陣 六五折出租套房 平均每日240元 包早餐WiFi等服務
AVA 55 166呎8000元租 一年內跌兩成半
AVA 55 166呎8000元租 一年內跌兩成半
匯璽車位月租7000元 疫市下兩月升逾一成
匯璽車位月租7000元 疫市下兩月升逾一成
第一城2房重上600萬 5個月首見
第一城2房重上600萬 5個月首見
一手昨沽15伙 3盤吸金近億
一手昨沽15伙 3盤吸金近億
「悠牧家庭」岑皓軒：沽清港樓 財務自由遊住世界
「悠牧家庭」岑皓軒：沽清港樓 財務自由遊住世界
與曼谷成都沖繩比較 本港教育優勢明顯
與曼谷成都沖繩比較 本港教育優勢明顯