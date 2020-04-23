中環一線街舖空置率15% 冠絕四大核心區

旺角彌敦道舖劈價1500萬易手

隨着著舖位租金下挫，不少業主減價沽貨。市場消息稱，旺角彌敦道644號地舖，為旺角匯豐銀行大廈對面，原業主最初以1億元放售，至近日以8500萬元易手，劈價1500萬元或15%，以商舖面積1200方呎計，呎價7.08萬元。上述商舖鐘表行租用多年，現以交吉易手。原業主1964年3月以70萬購入，一直作長線收租之用，持貨56年，帳面大幅獲利8430萬元，期內升值逾120倍。

世邦魏理仕：甲廈連續兩季吸納負增長

此外，新冠肺炎疫情同樣影響寫字樓市場，世邦魏理仕指出，今年首季全港甲級寫字樓淨吸納量，是自2009年首季再次連續兩個季度錄得負增長，今年首季淨吸納量錄得負466,700方呎，由於空置率上升，今年首季核心區租金下降速度加快，中環連同周邊地區租的金降幅最大，租金則按季下跌4.1%。